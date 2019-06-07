美股盤中─就業報告疲弱 降息有望 道瓊大漲逾350點

美國股市週五中場上漲，擴大本週以來的強勁漲勢，道瓊大漲逾 350 點，近一個月來，首度突破 26000 點關卡。疲弱的經濟數據增加了聯準會 (Fed) 放寬貨幣政策的機率，為股市帶來利多。

台北時間 23:39

道瓊工業平均指數上漲 263.22 點或 1.02% 至 25983.88。

Nasdaq 指數上漲 116.67 點或 1.54% 至 7732.22。

S&P 500 指數上漲 30.46 點或 1.11% 至 2873.95。

美國 5 月新增就業僅 7.5 萬人，連續第二個月低於 10 萬人。分析師預估新增就業約 18 萬人。工資成長亦減緩。

分析師說，就業報告疲弱，本應屬股市利空。但因降息希望大增，股市反而上漲。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，該數據公布後，市場預期 Fed 於 6 月降息的機率已由 16.7% 上升到了 27.5%。市場亦反應 7 月降息的機率為 79%。

債券殖利率下降，10 年期債券殖利率下降至 2017 年以來低點。美元指數下跌 0.6% 至 96.50。

銀行股隨著殖利率走低，花旗下跌 0.3%，摩根大通與美國銀行股價分別下跌 0.9% 與 1.1%。

隨著 Fed 降息機率增加，主要指數本週可望大幅上漲。本週以來，道瓊上漲了 4.7%，可望連續第六週週線收高。S&P 500 與 Nasdaq 本週分別上漲 4.4% 與 3.6%。

Fed 主席鮑爾週二說，央行正密切注意貿易戰對美國經濟的影響，Fed 會採取適當行動，支撑經濟擴張。

投資人亦注意美國與墨西哥的貿易談判。

墨西哥駐美大使告訴 CNBC 說，兩國在協商中，討論情況良好。墨西哥已同意派遣國民兵至與瓜地馬拉的邊界，阻止非法移民進入美國。