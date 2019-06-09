三星搶市占態度積極 拉貨動能升溫 散熱廠下半年走勢看旺

美國大動作封殺華為，市場看好三星有機會搶奪市占率，供應鏈營運加溫，散熱業者泰碩 (3338-TW) 就指出，進入 6 月後，的確感受到下游拉貨動能提升，目前看來可望一路延續至第 4 季初，加上新機種散熱產品出貨，將挹注第 3 季營運；雙鴻 (3324-TW) 也認為，下半年韓系手機廠，可望創造新一波營收動能。

泰碩表示，5 月來自韓系客戶手機散熱訂單大幅下滑，但到了 6 月，訂單再次明顯回溫，預期出貨將一路延續到 10 月，加上新機種散熱應用 6 月下旬開始出貨，目前訂單也看至第 3 季末，將推升營運表現。

不過泰碩坦言，由於貿易戰關係，與陸系手機大廠洽談的 10 個合作案，近期一半停擺，但因屬洽談階段，並不影響出貨，不過，泰碩也透露，某個手機型號的熱板和熱管，陸系客戶要求多備貨，是否會有新一波的拉貨潮還須觀察。

目前泰碩熱板產能每個月 30 萬片，預計到 9 月底將達 60 萬片、年底則將達 90 萬片；熱管產能每月 260 萬套，到年底暫時沒有太大的變動。

同樣是散熱模組廠雙鴻 (3324-TW) ，近來也受惠轉單。，雙鴻提到，雖然第 2 季產利用率下滑，不過韓系手機客戶拉貨可補足陸系客戶下滑缺口，下半年韓系客戶將推高階新機，可望有新一波拉貨潮。

華為遭美國圍堵，手機場除了面臨供應鏈斷鏈危機，Google 也恐若不再提供服務，法人普遍預期，安卓陣營中，銷售僅次於華為的三星，將是主要受惠者，供應鏈表現可期。