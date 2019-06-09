〈金融股東會搶先看〉12家金控大拚場 6家董監改選 7家股利縮水將成焦點

金控股東會將在下周五 (6/14) 大舉登場，當天為金融股的超級股東會旺日，多達 12 家金控、2 家銀行、1 家壽險大拚場，其中，國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW)、日盛金 (5820-TW) 等 6 家金控將董監改選，尤其以國泰金的獨董提名新面孔最受矚目。

下周五將是金融股的首波股東會旺日，包括：華南、富邦、國泰、開發、玉山、元大、台新、新光、國票、永豐、中信、日盛等 12 家金控，加上王道銀行、上海商銀、三商壽都同一天同時登場。

今年的董監改選案，國泰金將一般董事由 10 席縮減為 9 席，獨立董事則由 3 席擴增為 4 席，為因應金管會政策，比上屆多出 1 席獨董，新任董事提名名單大致與現任相同，但獨董提名曾任金管會副主委、前華南金控董事長吳當傑，以及曾任金管會主委、政治大學副校長王儷玲，符合金管會增加獨董席次及有女性董事的要求。

在一般董事方面，國泰金董事長蔡宏圖一直以自然人身分提名、選任，其餘董事則分別提名佳誼實業 2 席、震昇實業 1 席、國泰世華銀文化慈善基金會 2 席、國泰人壽職工福利委員會 3 席，但是，國泰金持股近 3 成的二大股東「萬寶開發及霖園投資」則未進入董事會。

開發金控則將改選 9 席董事，其中包括 3 席獨董，依照開發金公告的提名董事名單，因出現超額提名，其中公股只有台銀一席，據了解，目前台銀持有開發金持股，持股的比重大約只剩下 2%~3%，能否保住一席董事受到外界關注，若是在開發金民股不支持下，今年當選恐無望。

元大金控董事席次由 13 席縮減到 9 席，包括獨立董事 4 席，一般董事 5 席，其中，現任董事長王榮周任滿兩屆將卸任，預期現任金控總經理申鼎籛可望升任董座。

中信金預計選出 7 席董事，包括 3 席一般董事、4 席獨立董事，獨立董事候選人除了張士傑以外，其他 3 名候選人都是新面孔。中信金控為強化公司治理、提升公司專業形象、淡化家族色彩，2016 年開始就創下金融業獨董過半首例，本次也維持獨董過半的比重。

除了董監改選，金控股利縮水也將是聚焦重點，因為美中貿易戰、壽險業將接軌 1FRS17 等影響，今年多達 7 家金控股利較去年縮水，包括：富邦金、國泰金、開發金、台新金、新光金、國票金、中信金等，預期也將是小股東關心的重點。