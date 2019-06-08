〈潛力股〉瓦城無畏貿易戰衝擊 成資金避風港

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 擠下美食 - KY(2723-TW)，穩居餐飲股王寶座，即便已是高價股，但法人近月仍陸續調高目標價，看好其不僅維持強勁展店動能，同時具良好的成本控管能力，有助持續提高毛利率和獲利率，加上連年創高的配息表現，同時貿易戰打得沸沸揚揚，有望成另一個穩健資金避風港。

瓦城今年以來股價漲幅達 17.47%，本周股價最高來到 269 元，創 2 年來新高價，顯然在貿易戰的衝擊下，相對不受影響，成為部分資金避風港；由於瓦城擬配發現金股利 13.6 元連年創新高，以本周收盤價 269 元計算，現金殖利率仍有 5% 水準。

瓦城第一季稅後純益 1.11 億元，年增 20.33%，每股純益 (EPS) 4.75 元，不僅是同期新高，也創單季次高，其中，毛利率達 54.3%，是同期新高，主要是因具備優異成本控管能力和採購優勢。

瓦城預告，今年擴點腳步還將加快，全年至少新開 25 家新店，其中，第二季新展店完成 7 家，為集團注入新的成長動能，全年營運可望續寫新高紀錄。

法人指出，由於餐飲屬剛性需求，即便貿易戰衝擊整體景氣，餐飲業相對出口電子業者，營運表現相對不受衝擊，而瓦城具備一方面透過展店創造新營收動能，中央廚房產能利用率還能因此提高。

另一方面，瓦城與其他餐飲同業最大的不同在於，具備東方爐炒連鎖化系統，可快速將東方料理連鎖化，並可透過大量採購和更有效率使用原物料的方式管控成本，令法人看好，瓦城長期獲利率持續提升無虞。