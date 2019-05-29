分析師警告 若貿易談判失敗 美國股市恐下跌10%

週三，警鈴聲響徹金融市場。

投資人紛紛退出股市，資金轉往別處 -- 主要是債券市場。因為投資人擔憂全球經濟及懸而未決的貿易戰。德國公布失業報告令人失望，中國則以稀土要脅，升高貿易戰。

在 6 月底的 G20 高峰會中，川普總統與中國國家主席習近平預期將進行會晤。Nordea 資產管理公司分析師蓋里 (Sebastien Galy) 說，少有人認為貿易談判將會失敗，這點格外讓人擔憂。

他說，市場嚴重低估貿易情況可能會有多糟。他預期貿易局勢不如人意的機會達 60%，屆時股市恐回檔 5% 至 10%。

蓋里解釋說道：「美國對中國輸美商品加徵關稅。中國因而採取報復行動，並可能讓人民幣貶值。這將迫使美國擴大加徵關稅。」

各類企業將受創嚴重，例如體育用品零售商耐吉，iPhone 製造商蘋果，及藥品公司等，他們有大筆收入係在海外創造。若中國將人民幣貶值，則中國企業的營收一旦轉換為美元，亦將遭到重創。

蓋里說，好消息是美國經濟情況良好，可以承受中國經濟減緩及報復性關稅雙重壓力。他並指出，聯準會 (Fed) 也可能降息。

若未來幾週，美國股市果真回檔，蓋里說，股市可能仍將反彈。他準備接手成長性股票，如科技股與生技股，這些股票傾向提供較高的成長，但也具有較高的風險。

他說：「當股市觸及底部，成長股是買進的目標。在跌勢中，這類股票可能是受創最重的類股。」