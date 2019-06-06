代幣銷售不如預期 Polkadot 獨角獸夢碎  

今年 1 月份以來，區塊鏈項目 Polkadot 背後的瑞士非營利組織 Web3 基金會一直試圖通過銷售 DOT 代幣私募高達 6,000 萬美元的資金。然而，近日有知情人士透露，目前已有三家中國基金同意投入 1500 萬美元來購買 DOT，但均對該項目的估值低於 10 億美元，導致 Polkadot 心心念念成為「估值達 12 億美元的獨角獸」之夢破碎。

目前為止，尚未知悉上述三家投資者所購買的代幣數量，以及其他投資者的參與程度，但有消息指出，Polkadot 預期售出 500,000 枚 DOT，但實際僅售出當初預期的 70%，因此下一步會把​​剩餘代幣出售給認證投資者，另一部分則將免費分發給社群貢獻者。

值得注意的是，假設其他投資者跟先前三家中國基金的出價不相上下，Polkadot 即便是售盡剩餘的 30％ 也還達不到當初預期的收益。俗語有雲：「不入虎穴焉得虎子」，為了籌得 6000 萬美元，Polkadot 唯有增加分配出售的代幣數量。

消息人士稱，此次銷售收益將用於 Polkadot 主網測試，激勵開發者並為 Web3 基金會的研究和運營提供資金。Web3 在一份聲明中表示，對此消息不予置評，「但我們將盡快公開更詳細的信息」。

Polkadot —— 多鏈共存

至於其競爭對手 Cosmos 已於今年 3 月順利上線，雖說 Polkadot 至今尚未推出，但卻是最受期待的區塊鏈之一。Polkadot 由以太坊共同創辦人 Gavin Wood 一手創建，旨在研發能為多個區塊鏈提供相互操作層的新形態網路，允許開發人員在交流的同時能因應不同的工作流程，在各自的區塊鏈上創建應用程式。

Polkadot 開發公司 Parity 執行長 Jutta Steiner 在另一份聲明中表示，「對 Polkadot 所開闢的新天地感到興奮，它能在可擴展的協議中提供互操作性，並實現大家對開源互聯網的夢想。過去一年中，我們不斷在努力開發 Polkadot 的區塊鏈構建框架 Substrate，進展相當順利。」

值得注意的是，該聲明並沒有針對募資上的問題作出回應。

2017 年 10 月，Web3 基金會透過 ICO 售出 500 萬枚 DOT（即總供應量的一半），獲得收益約為 1.45 億美元。另外，該基金會還計劃在 Polkadot 區塊鏈上線前後，再次公開發行代幣，其聲明如是說，「我們的目標是確保 DOT 代幣最終將回饋到那些積極參與，及協助建立 Polkadot 網絡的人。」

根據 Polkadot 的白皮書，Web 3 基金會將保留 30％ 的代幣供應量，而剩下的 20％ 將在主網上線前分發（日期待定）。消息人士稱，Web3 目前已經花費一半資金，佔總供應量的 15％。

流入場外交易市場？

這一次募款所售代幣站總供應量的 5%，依照 Polkadot 的預期收益 6000 萬美元計算，意味著每枚 DOT 的目標銷售價格為 100 美元至 120 美元。鑒於 Polkadot 不鼓勵交易 DOT，因此這些代幣尚未在任何主流交易所上架。

但一位曾任職於 Web3 員工表示，DOT 代幣目前已流入場外交易（OTC）市場，每枚價格介於 75 到 120 美元不等。他表示，該項目的貢獻者通常會在上線後簽約參與治理，並有義務持有代幣長達一年，而投資者則可以立即清算。

當被問及 OTC 交易的情況時，Web3 主管 Ryan Zurrer 說，「我們不允許這種做法，風險太大了」。

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