集保歡慶30周年 花蓮九校兒童獻藝

鉅亨網記者鄭淑雲 2019年6月6號15點37分

集保結算所今年邁向 30 周年慶，日前邀請該公司長期贊助的花蓮縣 9 間國中小學，舉辦聯合音樂會，展現平時學習成果，也表達對集保結算所持續對偏鄉學校關懷的感恩之意。

「集保三十，永續前行，九校聯合音樂會」在花蓮縣台灣原住民族文化館演藝廳舉辦，由集保結算所長期贊助之音樂會由宜昌國中、北昌國小、中華國小、吉安國小、見晴國小、溪口國小、富源國小、鳳林國小及東華附小等九校輪番上台，豐富多元的表演內容，有國樂團、木箱鼓、木琴、鼓陣、二胡、非洲鼓、烏克麗麗、弦樂等各項樂器演奏，也有踢踏舞、街舞、羽球舞、佛拉明哥舞等精采的舞蹈表演。

集保結算所表示，該公司透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢」等三大面向，積極回應並照顧社會的需要。自 104 年起，把愛送到花蓮溪口、北昌、中華等國小，提供更多元的學習資源，拓展學習領域與成就。三校的音樂團隊在這樣的背景成立、茁壯，讓校内對音樂有興趣的學童都能踏進音樂的國度。

集保結算所指出，該公司的公益捐助，讓教育機會公平的實踐成為可能。近年來，更贊助了多所學校的體育運動團隊，包含射箭、羽球及競速滑輪等，讓孩子學習的觸角更為開闊。

集保結算所進一步表示，每年都會到花蓮關心贊助學校的孩子，更連續 3 年在花蓮辦理聯合音樂會，孩子自信地站上舞台盡情發揮，將是他們難忘的珍貴回憶。今年適逢集保結算所成立三十週年，因此特別擴大舉辦，看到孩子的演出，能感受到成長的喜悅，未來將持續善盡企業社會責任，讓偏鄉學童的未來更美好。