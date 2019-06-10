【永豐期貨】台指選擇權盤前－股王權王均重挫 金融股撐盤力守10400點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 91 點至 10365 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 44.2 點，電子期逆價差擴至 - 2.07 點，金融期轉為逆價差 - 1.36 點。現貨部分，三大法人賣超 43.94 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1553 口至 5316 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1572 口至 40187 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3382 口至 1388 口。

美股周三三大指數連續兩天出現反彈，聯準會主降息選項與美墨將達成協議消息激勵美股續彈，但費半指數受到中美貿易戰消息干擾下跌作收。亞股早盤受美股續揚帶動日股開高，但台指期早盤反映費半拉回與大立光下修六月出貨消息開低走低，且早盤現貨開盤後大立光跳空跌停衝擊市場信心，加上台積電股東會後外資並未給予肯定，台積電早盤同步開低下跌超過 3.5 元，加上陸股表現弱勢早盤跌幅逼近 1%，使得台股盤中一度跌破 10400 點大關，所幸昨日拖累盤勢的金融股有所反彈，且盤中量能縮至不足千億也使得尾盤指數稍有拉抬，加權指數終場以 10,409.2 點作收，下跌 52.42 點，成交量 979 億元。技術面來看，周四指數日 K 連三黑且跳空失守月線，所幸日 KD 指標仍持續黃金交叉向上，且近期量能在節前出現急縮，指數短線仍維持反彈架構，但國際股市近期變化迅速，建議短線先觀望端午節後大盤量能回籠後的多空表態方向。

選擇權分析

月選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10200~10700 點縮至 10200~10600 點，上檔壓力區下移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 續降至 1.02，加上自營商仍持續擴大 Sell Call 、Buy Put 的力道，多項指標都顯示行情較不利多方，不過 VIX 指數下降 0.35 至 15.58，代表目前市場情緒倒沒有特別恐慌的疑慮。 (永豐期貨研調)



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