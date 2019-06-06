「數字」戰！中國商務部：經貿往來美國得利

中美貿易局勢再度進入口水戰，今 (6) 日中國商務部發布的《關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告》，利用「數字」指出美國從中美經貿合作中收穫不少。

中國商務部表示川普上台以來，罔顧中美經貿合作互惠雙贏的本質，不斷指出美國對中國貿易「吃虧」的論調，並以貿易逆差為藉口，挑起兩國間經貿摩擦。

中國商務部強調中美貿易逆差被過份放大，由於中國對美國貨物貿易順差有數據高估與 53% 來自加工貿易問題，若將這一部分扣除，中美貿易逆差只有 2409 億美元。

若再考慮中美服務貿易情況，美國對中國這部份順差總額為 873 億美元，因此相抵之下逆差中美實際逆差只有 1536 億美元，與美方提出的數千億美元巨額逆差相去甚遠。

(圖片: AFP)

此外，根據中國商務部公布的「報告」內容來看，美國自中國取得經貿利益可分為兩大類：美國對中國銷售收入，及美國自中國獲得的資金流入。

美國對中國銷售收入

該部份為美國企業在中國獲得的市場機會，包含兩部分：一是美國企業對中國貨物和服務出口，這是境外的美國企業在中國市場取得的收入。

依照中國海關統計，2017 年，美國對中國貨物出口額為 1539 億美元，服務出口額為 871 億美元，共計 2410 億美元。

二是在中國投資的美國企業實現的收入。根據中國商務部數據顯示，2017 年，在中國的美國企業收入約 7000 億美元。

因此將兩者合計，2017 年，美國對中國銷售收入總額約為 9400 億美元。

美國自中國取得的資金流入

這部份有三項：一是中國對美國各類投資。截至 2017 年底，中國對美國累計各類投資達 1558 億美元。

二是中國持有的美國國債。根據美國財政部公布數據，截至 2017 年底，中國持有的美國國債為 1.18 兆美元。

三是美國金融機構入股中資金融機構的獲利。根據統計，美國金融機構作為中國金融機構的戰略投資者或者投資人，投資收益約為 326 億美元。

三者合計，截至 2017 年底，美國自中國取得的資金流入總額達 1.37 兆美元。