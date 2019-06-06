批川普掀貿易戰損人害己 陸商務部：前4月自美進口黃豆減逾7成

中國商務部發言人高峰今 (6) 日表示，美國挑起貿易戰「損人害己」，對農產品貿易帶來巨大衝擊，今年 1 至 4 月，中國自美進口黃豆為 431 萬噸，年減 70.6%；自美進口豬肉 7 萬噸，年減 53.6%。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

高峰週四於例行記者會中說道，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，已闡明中方立場，希望美方嚴肅對待，「把一些基礎性問題的事實和邏輯搞清楚，糾正錯誤做法。

高峰強調，美國的貿易保護主義和霸淩主義，對美中兩國的農產品貿易，造成巨大衝擊，損人害己。

高峰引述中國海關統計資料指出，今年 1 至 4 月，中國進口黃豆 2439 萬噸，年減 7.9%；其中，自美國進口 431 萬噸，年減 70.6%；自巴西進口 1549.6 萬噸，年增 46.8%；自阿根廷進口 215 萬噸，年增 23 倍。

高峰表示，中國是美國黃豆最大的海外市場，全球貿易統計系統資料顯示，受美國貿易保護主義政策影響，美國黃豆對中國出口，由 2016 年占美國黃豆出口總量的 62.3%，降至 2018 年的 17.9%。

高峰亦稱，今年 1 至 4 月，中國豬肉進口 77.4 萬噸，年減 0.9%；其中，自美國進口豬肉 7 萬噸，年減 53.6%；自西班牙、加拿大、英國、荷蘭等國進口豬肉，則大幅增長，皆超過 10%。