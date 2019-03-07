蘋果侵門踏戶來踢館 在高通後院招募1200新員工開發自有通訊晶片

蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (6 日) 宣布，它將在未來 3 年內在聖地牙哥辦事處新增 1200 名員工，特別挑在目前的法庭對手高通公司 (QCOM-US) 的後院擴大其業務。

隨著兩家公司持續進行中的跨國法律訴訟，蘋果公司也在同步擴張，高通公司聲稱蘋果公司侵犯了其專利，而蘋果公司指控高通公司不當收取晶片授權費。

《路透》上月報導，蘋果公司已將其通訊晶片工程團隊，由供應鏈部門轉移到其內部硬體技術部門，代表它可能希望將其過去須向高通公司購買的零組件改為自製。蘋果去年開始停用高通製造的通訊晶片，轉而使用英特爾 (INTC-US) 製造的產品。

聖地牙哥市長 Kevin Faulconer 在推特上發布了他對蘋果擴展業務的支持，他表示此舉「將可增加 20% 的當地就業機會」。根據 Faulconer 辦公室發布的新聞稿，蘋果計劃 2019 年底前增加 200 名員工。

聖地牙哥市長 Kevin Faulconer 的推文。

蘋果公司表示，其新職位將涉及硬體和軟體領域的各種專業工程領域。該公司還計劃在該地區開發數千平方英尺的辦公室、實驗室和研究空間，以容納新員工。

蘋果 CEO 庫克的推文。

據《EE Times》報導，蘋果最近已經開始公告招募與設計行動通訊晶片和積體應用處理器有關的數十個職位。週三的公告表明，該公司對在這個熱門的晶片樞紐城市建立團隊非常認真。