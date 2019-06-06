彭博：幣安財務長揭露兩個月內發行穩定幣

《彭博社》5 日報導，知名加密貨幣交易所幣安（Binance）將在兩個月內發行穩定幣。幣安財務長周偉表示，幣安將開始發行自己的穩定幣，是「數周至一或兩個月的事」，目標是讓世界貨幣有更多穩定幣。

幣安首款穩定幣名為「Binance GBP」（幣安英鎊之意），據稱將與英鎊匯率 100% 掛勾。周偉還透露，幣安將像 Tether（USDT）那樣，從法幣存款中賺取利息。

除幣安 GBP 外，幣安還計劃由其他貨幣所擔保的一系列其他穩定幣，但美元除外。周偉在解釋該公司的決定時表示，「從使用者的角度來看，世界上只有特定地方使用美元。其他使用者使用其他貨幣，我們認為這也應該反映在穩定幣中。」

根據周偉的說法，幣安的原生穩定幣也將意圖使 Tether 在幣安交易所的市佔減少。Tether 目前占逾 50% 的穩定幣交易量。

有關幣安測試英鎊穩定幣的消息最初在 6 月 4 日浮現，當時推特用戶 CryptosBatman 注意到幣安的皮台上出現了「$ BGBP」。幣安執行長趙長鵬接著對這則推特回應，證實英鎊穩定幣正處於測試階段，只「鑄造」了 200 英鎊。

昨天報導顯示，中國的加密貨幣交易所占全球 USDT 交易的 60%。中國交易所在 2019 年至今的 USDT 交易額超過 100 億美元。相較之下，美國在 USDT 交易僅 4.5 億美元。

圖片來源：

san-binance-00: coinwire

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