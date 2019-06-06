【台新投信】Fed唱「鴿」、經濟回溫 台股基金逢低撿便宜 定期定額提升勝率

受到中美貿易戰重燃戰火，導致市場信心波動，近期全球股市普遍呈現回檔整理走勢，展望後市，台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，貿易戰爆發至今，將近半年時間，股票市場對於貿易戰影響其實有逐漸鈍化跡象，且這將近半年時間，受影響的廠商皆有移轉生產基地等應變行為，所以預估實際衝擊已經降為最低，若真的實施 25% 課稅，市場反應不會如 2018 年 10 月來得劇烈，另一方面，市場預期 Fed 因應貿易戰未來降息機率提高，加上企業獲利下半年轉佳，台股基金可逢低撿便宜，並採定期定額分批布局，提升勝率。

吳繼先指出，美國貿易談判代表已經接獲總統 Trump 的命令，5/13 美國啟動對剩餘約 3250 億美元商品課徵關稅的程序，通常這個程序會經過約 60 天的意見徵詢期以及約莫不到一個月公告，相當於 8 月才會正式執行課稅，中間尚有約二個月的時間中美雙方可進行協商，G20 雙方元首會面極為關鍵，倘若能有正面的進展，有利股市展開反彈行情。在中美貿易戰延續下，市場認為今年底美國降息機率攀升，以 5 月利率期貨預估來看，年底降息機率已提升至 58%，在 Fed 偏向鴿派下，資金動能強勁，有利股市表現。

在類股操作上，吳繼先表示，市場逐漸淡化上半年淡季的低迷，目光紛紛轉向下半年強勁需求，以及開始關注 2020 年營運內容，所以選股上不宜再追逐目前盤面上的主流強勢股，以防近期股市波動加劇的風險，建議優先布局業績在今年下半年至明年成長無虞的個股。

吳繼先指出，在市場波動加大下，定期定額是很好的策略，定期定額是平均成本的概念，不用去考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，最適合股市大幅波動的時機。

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