艾美特-KY今年將提升毛利及獲利 盼全年可轉虧為盈

艾美特 - KY(1626) 上午召開股東會，承認 2018 年財報及虧損撥補，因此不配發股利。董事長史瑞斌指出，今年營運上重點將放在提升毛利與整體獲利，對今年獲利成長深具信心。史瑞斌指出，2018 年全球經濟持續低迷及中美貿易戰影響，加上面臨中國國內家電銷售趨緩，致使 2018 年合併營收為 106.15 億元，稅後淨損 1460 萬元，每股淨損 0.12 元。



史瑞斌表示，去年一方面營運架構調整、整合資源、提升生產效率，以降低生產成本，提升產品價格競爭力，同時積極開發高階家電產品，隨著新產品的推出、拓寬渠道廣度及銷售策略佈局，其實去年下半年已不再出現虧損，但因以往香港離岸交易不需要繳稅，去年香港政府卻通知艾美特必須補繳 2002 至 2006 年離岸交易稅金，為此去年一次認列 9000 多萬元所得稅，導致去年出現虧損。



艾美特為掛牌上市後之集團最終母公司，主要負責投資控股，生產基地位於中國大陸廣東省深圳市及江西省九江市；展望 2019 年度，史瑞斌指出，中國大陸之各項經濟挑戰考驗仍在，在面對快速消費內需市場的持續穩定增長及小家電產業的激烈競爭，將持續擴大集團營運規模。



以艾美特 3 月及 4 月營收來看，持續站穩 10 億元大關以上，第二季是傳統風扇的旺季，中國各地的風扇出貨情況熱絡，擺脫過去傳統第一季的淡季，史瑞斌指出，今年營運上重點將放在提升毛利與整體獲利，對今年獲利成長深具信心。