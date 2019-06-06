LINE Pay整合Visa數位支付卡 強強聯手攻四大金融科技商機

行動支付平台 LINE Pay 今 (6) 日宣布，與全球數位支付科技領導者 Visa 策略聯盟，Visa 數位支付卡將整合進 LINE 應用程式中，未來不但可以辦 Visa 數位支付卡，現有 Visa 卡也可加入 LINE Pay 帳號，透過 LINE Pay 與 Visa 強強聯手將搶攻用戶日常支付等四大金融科技商機。

LINE Pay 表示，攜手 Visa 後，藉由深化雙方合作，將為兩家企業在全球合計超過數百萬的用戶及商戶提供更便利、安全的金融新體驗，LINE Pay 與 Visa 將展開多方面合作，包括：

一、用戶日常支付：LINE 在全球 1.87 億的月活躍用戶未來在 LINE 應用程式中就可以申辦 Visa 數位支付卡，並且隨時將現有的 Visa 信用卡或金融卡加入 LINE Pay 帳號，透過行動裝置達到無縫支付。同時，雙方也將為用戶帶來多元深度的消費體驗，如用戶回饋機制、專屬優惠以及新的海外旅遊支付功能等，以滿足消費者日常生活中的各種支付需求，提升用戶品牌忠誠度。

二、商戶應用方案：用戶可透過 LINE Pay 在全球 5400 萬家 Visa 合作的商店輕鬆完成支付，並獲得獎勵與回饋。同時，綁定 LINE Pay 帳號後，用戶即使沒有透過 LINE Pay 交易，也能在 LINE Pay 電子錢包內查詢每筆交易紀錄。另外，LINE Pay 與 Visa 也預計透過 LINE Pay 服務及電子錢包功能推出各種商戶應用服務，加速全球共通支付（globally interoperable payment）的發展。

三、金融科技服務：LINE Pay 與 Visa 將運用區塊鏈技術開發全新的服務體驗，以實現 B2B 商業模式、跨境支付與替代性貨幣交易等服務。

四、專屬行銷活動：LINE Pay 與 Visa 將共同為 2020 東京奧林匹克運動會（東京奧運）規劃獨家用戶活動，透過奧運前後期間的行銷活動及獎勵計劃，加速日本境內無現金交易的發展。

LINE Pay 表示，隨著消費者在通訊軟體的黏著度日益提升，通訊軟體成為數位商務發展的最前線。現今消費者渴望透過單一應用程式滿足生活中所有需求，將支付功能整合至最常使用的單一應用程式，輕鬆完成包含轉帳、網路購物、繳費、機票及住宿預訂、美食外送服務等，因此有了 LINE Pay 與 Visa 的合作。

LINE Pay 暨 LINE 集團下之 Fintech 公司執行長高永受表示，LINE Pay 不僅僅是支付工具，隨著無現金化社會的到來，LINE Pay 期望為全球用戶與商戶帶來更多的附加價值，提供最完善的數位支付體驗。

Visa 亞太區總裁柯如龍則指出，在 Visa 全球戰略合作發展中，台灣 Visa 聯名計畫是發展最快速的項目之一，目前已累積了 230 萬名用戶。憑藉 LINE 強大的滲透力與用戶黏著度，相信能促進全球開放式支付生態系的發展，讓消費者、商戶及收單與發卡銀行共同受惠。