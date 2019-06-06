〈晶睿股東會〉轉單動能延續 下半年營收動能強勁 年增上看5成

安控大廠晶睿通訊 (3454-TW) 今 (6) 日召開股東會，董事長陳文昌會後指出，受惠美中貿易戰帶來的轉單效應影響，第 2 季營收可望創新高、毛利率也將持續攀升，展望下半年，轉單動能延續，法人預估，營收可望年增 4 到 5 成，甚至可能更好，營運表現強勁。

陳文昌表示，今年安控產業環境稍微好一點，不過競爭還是激烈，全年營運展望審慎樂觀；副總顧中威表示，6 月接單能見度還不錯，維持高檔，台幣兌美元貶值，對於毛利率提升有正面幫助。

展望下半年，晶睿認為，代工客戶回補庫存，拉貨需求高，加上著力智慧城市、智慧零售、智慧交通等領域，並加強智慧家居等布局，近期將推出相關新產品，訂單維持動能，推升晶睿下半年營收年增上看 5 成。

面對美中貿易戰，陳文昌認為，來自中國廠商的低價競爭壓力可望減緩，由於處理晶片的供應商包括安霸、海思、高通及晶睿子公司睿緻等晶片，在貿易戰影響下，睿緻可望迎來轉單效應，今年也將持續發酵。

陳文昌也進一步表示，美中貿易問題分成二個層次，一是監控產業是敏感產業，因此專業監控產品關稅，從 10% 提高至 25%，裡面包含中國製造及 OEM 製造產品。

二是在國防授權法影響下，美國將避開中國及敏感廠商製造的晶片，中國安控品牌大廠海康、大華都是受災戶，過去中國安控產業靠政府支持，利用補助、退稅等方式茁壯，衝擊不少歐美廠商發展，甚至有些公司陸續出售，像北美施耐德電機、日本 Pansonic 等，陳文昌認為，在貿易戰影響下，美商將提高採用非中國廠商的比重，晶睿將提升自家公司競爭力，取得更多轉單機會。

另外，陳文昌也提到，全球產業對資安需求增加，AI 已成為新趨勢，未來運算技術與裝置等都將導入，才能符合市場需求。

晶睿去年營收 52.36 億元，年減 10.9%，稅後純益 3.3 億元，年減 23%，每股純益 3.92 元。