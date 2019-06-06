拉攏歐洲盟友對抗華為 美國總統與國務卿採軟硬兩手策略

美中貿易戰緊張加劇，美國正在拉攏歐洲盟友，一同抵制中國電信巨頭華為。早前國務卿 Michael Pompeo 扮演著「壞警察」的角色，加大對歐洲國家的威脅。相較之下，川普目前出訪的態度，似乎採取和緩的懷柔做法。

川普週三在 Shannon 機場與愛爾蘭總理 Leo Varadkar 見面，他雖然提到了華為的威脅，但仍向 Varadkar 表示，會與愛爾蘭及歐洲，在情報和安全部門密切合作，並共同努力化解擔憂。

前一天與英國首相梅伊會晤後，川普同樣否認了會將英國從情報網中排除的想法。他表示，美英擁有令人難以置信的情報合作關係，能夠解決任何分歧，他相信可以就華為及其他一切達成協議。

相較之下，美國國務卿 Pompeo 態度強硬得多。他早前在訪問德國期間表明，美國可能不得不改變與歐洲情報共享的做法。

Pompeo 接受歐洲媒體訪問時說，西方自由民主國家有著共同的價值觀，中國並非如此，這使得他們的基礎建設、IT 系統，特別是一家名叫華為的公司，在根本上就與西方不同。華為董事會成員有 3 名共產黨員，華為就是在跟中國政府合作。

4 月他在華盛頓也對北約盟國表示，美國已經明確指出，如果風險超過美國能接受的門檻，美國將無法再與歐洲共享情報。

目前為止，英國對華為的態度仍未確定。梅伊的發言人在週二表示，政府還在審查針對華為的政策，將依據技術評估後做出決定。