法興大空頭：我沒獲選為冠軍顧問 就是牛市結束的信號！

法國興業銀行知名空頭分析師 Albert Edwards 認為，他向來是某一項調查排名最高的顧問，但這回該調查卻未能奪冠，這是一個投資者應該關注的跡象。

這位法興大空頭在歐洲 Extel 民意調查中稱霸 15 年，但如今失去王者寶座，他直言這必然意味著屢破紀錄的牛市即將告終。該調查此回由摩根大通 Mislav Matejka 領軍的分析團隊奪冠。

他在給客戶報告中提到，他正面處理這回的失敗，認為他這個大空頭排名沒有奪冠，是因為「股市熊市已經開始」。

他提出一些逆向論點，例如《商業周刊》1979 年封面文章標題是「股市之死」，但顯然是為 1980 年代開始的牛市揭開序幕。他還提到 2009 年他在百老匯電影院發表演說的事，他長篇大論一番後卻是當前牛市的開端。

「有時候這些反指標軼事反而比砸重金做的宏觀基本面研究更值得參考。」他說。

「所以我該慶祝我丟了第一名頭銜，這比其他複雜的領先指標更能給客戶一個清晰的信號，就是股市週期性牛市已經到頭，長期熊市已經開始，像是一個深度通縮、冰河時代的經濟衰退展開了。當然，我要是被解聘的話，絕對是 100% 的訊號，只是這還沒發生。」

雖然上數像玩笑話，但 Edwards 也舉出一些跡象來佐證說法，其中一個是 Fed 緊縮貨幣後出現的殖利率曲線反轉，這遠超過目前央行基準利率 2.25%-2.5%，事實上，Fed 是從實際利率 - 3% 開始緊縮。

「簡單說，所有殖利率曲線反轉就表明，Fed 已經大幅提高利率，這通常與反轉會相吻合，特別是債市開始嗅到經濟陷入衰退的味道時。」

「投資者可能低估了發生時間，即多久前殖利率曲線反轉，那麼經濟衰退是多久後到來。」

自從 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和其他官員的談話被解讀成降息的訊號後，股市過去 2 日一直上漲，Edwards 建議注意這些跡象，密切觀察 Fed 真正採取行動的時間點。

「現在賣掉出場會不會太晚？Fed 一宣布降息的時候，股市最初可能上漲，但那一波恐怕就是你最後出場的機會，因為接下來的經濟衰退恐怕會讓道指潰堤。」