〈財政部端午記者會〉財長：貿易戰可讓台灣找到經濟發展契機 國安基金密切關注

美中貿易戰持續延燒，財政部長蘇建榮今 (5) 日表示，貿易戰已非單純的貿易問題，而是科技與地緣政治的紛爭，短期會影響資本市場，長期則是改變供應鏈生態與全球貿易秩序，台灣可望從中找到經濟發展契機，並強調國安基金會密切關注市場變化，必要時不排除臨時召開國安基金委員會。

財政部今天舉行端午媒體茶敘，由財長蘇建榮率領所屬單位與媒體座談，談到美中貿易戰對我國的影響時，作上述表示。

蘇建榮說，美中雙方透過高關稅與非關稅的經濟障礙互相箝制彼此，這將改變全球貿易秩序架構，以產業面來說，台灣有很多台商供應鏈因為在大陸設廠生產後再輸往美國，像是 ICT(資訊與通訊科技) 產業，有很多都是在大陸生產再銷往美國。

蘇建榮表示，貿易戰開打後，在大陸設廠的 ICT 廠商為因應高關稅影響，必須將生產鏈移出中國市場，隨著貿易戰越演越烈，台灣的角色相對重要，從近期出口表現來看，在轉單效應下，我對美國出口近半年來持續成長，或許台灣能在這波貿易戰中找到經濟發展的契機。

蘇建榮坦言，貿易戰短期內一定會對資本市場有所影響，國安基金會持續密切關注整體情勢發展，有必要時也不排除召開國安基金委員會，採取必要措施，但非必要也不希望走到這一步，他強調，國安基金執行秘書阮清華會與行政院密切聯繫，密切關注相關情勢變化。