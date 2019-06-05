七大重點一文看完 股利發放、產能配置、景氣展望全部報你知

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日召開股東會，也順利通過去年盈餘分配，以及逐季發放股利等相關議案，《鉅亨網》幫讀者整理了今天股東會的重點一覽，讓你一文看完全部重點。

全年展望

上半年高階智慧型手機需求不佳，產業庫存水位偏高，整體需求較疲軟，下半年可望有較好的成長，第 3 、 4 季營收將逐季上揚，下半年也將優於去年同期。

不過，就全年而言，董座劉德音坦言，華為訂單需求確實減少，南京廠稼動率也下滑，因此全年營收微幅成長的目標，可能會略為改變，但實際情況最快也要等月底 G20 後才會明朗，預計 7 月 中法說會，將對外說明。

劉德音也說，貿易戰的影響在消費者信心，以台積電而言，客戶群涵蓋範圍很廣，今年客戶數將稱上 500 家，因此儘管有些客戶需求下滑，但有些仍會成長，一來一往受影響程度有限，不過終端信心受貿易戰干擾打擊，全年經濟成長率 2.7% 目標，是否可以達成，恐怕有問號。

盈餘分配

台積電今日股東會順利通過去年盈餘分配，及未來每季發放股利議案，每股將配 8 元現金股利，董事會在股東會後也通過，核准今年首季每股現金股利 2 元，預計今年第 4 季發放。

台積電表示，持有台積電普通股的股東，將在今年 7 月獲得每股 8 元現金股利，第 4 季將再獲得 2 元股利，總計每股可領 10 元現金股利。

台積電預計，去年盈餘分配現金股利，配息基準日定為 6 月 30 日，除息交易日為 6 月 24 日，依公司法第 165 條規定，公司決定分配股息基準日前 5 日內，即自 6 月 26 日起至 6 月 30 日止，將停止普通股股票過戶。

華為事件

劉德音今日強調，出口華為的產品，都是按照出口管制系統，與相關法令規定，並無任何美國政府方面的人員施壓台積電，台積電也向政府報告過相關事宜。

產能配置

台積電表示，是自主研發的公司，目前南京廠確實稼動率因為華為事件而下滑，但是南京廠產能擴充計畫不變，明年單月產能將擴充到 2 萬片，不過若美中貿易戰導致市況不佳，將再因應調整擴充產能的進度。

美國設廠部分，劉德音認為，原本台積電在美國就有 1000 多人的團隊，過去以來就不排斥在美設廠，只是無法找到具成本效益的方案，因此並未成案，台積電仍持續觀察後續變化，目前沒有任何計畫，同時也不排除收購美國半導體廠作為解決方案。

外資持股呼籲小股東買股

財務長何麗梅指出，以台積電的股本來看，散戶比重全台最高，並無外界所言外資持股過多的情形，劉德音則強調，台積電未來幾年股利都將優於今年 10 元，股利金額維持高透明度，目的是希望讓投資人更有持股信心，希望這樣的預測性，可以增加投資人買股意願，他也呼籲投資人，可以多買台積電，不要讓外資專美於前。

5G 發展停滯

華為遭美國圍剿，劉德音認為，短期勢必對手機產業造成衝擊，不過事實上 5G 與 AI 發展是長期趨勢，台積電也在此條件下設立了發展四大方向，包含更具 AI 運算能力的智慧型手機、高速運算、物聯網與車用電子，其中車用電子需求動能近期較弱，但庫存修正到一個程度後，就會是長期可發展的方向。

病毒與原料液出包後的因應

劉德音表示，去年台積電發生兩次意外，一次是病毒感染，一次是化學原料瑕疵問題，其中電腦病毒感染事件後，台積電大量增加網路安全相關人員的建置，並延攬專業人才到任，負責專職網安相關工作，公司也將各廠的網路連接分開，希望每個廠都像潛水艇一樣，不會因為一個潛水艇淹水而影響全部，再者若有病毒感染事件發生，系統將自動阻斷網路通訊連接，確保病毒感染的範圍，此外台積電全公司的電腦，每幾分鐘就會自動掃描病毒，確保系統安全。