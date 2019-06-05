【倫元投顧】寬鬆政策將推動市場的「資金行情」

◆盤勢分析

受到 Fed 可能降息利多消息激勵美股大漲，市場預期可望降息 2 次，但台股卻未見追價激情，跟以往美股大漲則投資人勇敢搶進的狀況不同，何故？因為貿易戰的疑慮未除，在多空因素存在之下造成投資人追價謹慎。

嚴格說來，貿易戰當然不會在短期結束，因為川普普將戰線拉大了，此部分利空只能由選股來規避，但資金寬鬆的環境仍將推動市場的「資金行情」發酵，加上貿易戰受害者其股價也經過大幅修正，利空反映也該暫告一段落：貿易戰衝擊個股獲利，但股價已先下跌反映此項利空；因此，就中期角度分析，只要各國寬鬆政策不變 (歐盟也有意擴大量化寬鬆)，股市就具備下檔支撐力。

回到盤面，在美股大漲、台股普漲的結構下，竟然未見正規主流軍帶動，唯一能算的是 PA 族群，該族群是華為掃貨受惠股，只是其本益比太高，股價漲高後再追價買進的風險較大。

應對現階段盤勢，目前有兩大方向可思考，一是短線部分，選擇近期受害而股價跌深的華為鏈、蘋果派、5G 概念短線因應，另一部分則以「長線保護短線方式」選擇工廠移動受惠的自動化、設備股布局。

楊天迪 分析師

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