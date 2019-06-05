◆盤勢分析

焦點個股：

昨日聯準會主席鮑爾表示，Fed 決策官員正對「調整貨幣政策框架」持開放態度，暗示在必要時可能降息。事實上，早在星期一就有 Fed 官員表示因為貿易戰對美國經濟威脅日深，Fed 可能很快就需要降息…… 美股問訊大漲，道瓊漲 512 點，費半漲幅更大高達 4.21%。昨天台股月線收復後又失守了，今天一開盤就大漲百點直接收復月線，然而端午節前賣壓很重，被動元件 2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂，以及 2317 鴻海、3008 大立光、2308 台達電、2408 南亞科、3481 群創、2881 富邦金、2882 國泰金、5871 中租 - KY 等一起開高走低，收盤漲 32 點守住月線，成交量為 967 億。OTC 也是開盤衝高漲超過 1% 後慢慢走低…… 本來月線、半年線站上去又失守了，收盤僅漲 0.08%，成交量為 282 億……

強勢股部分，老師早在 5/14 和大家分享的母子檔－2406 國碩、3491 碩禾又一起漲停板囉，其他強勢股包含有風電概念 1519 華城、1589 永冠 - KY、3708 上緯投控、9958 世紀鋼、2208 台船，散熱 3324 雙鴻、3338 泰碩，以及 2371 大同、1590 亞德 - KY、4190 佐登 - KY、5274 信驊、2453 凌?、5258 虹堡、4953 緯軟、3450 聯鈞、4927 泰鼎 - KY、4958 臻鼎 - KY 等…… 多數是跌深反彈股……

弱勢股有 3227 原相（爆量破整理區）、6213 聯茂、2104 國際中橡，營建股 9946 三發地產、3056 總太等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

