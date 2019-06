英飛凌買下Cypress 誰會漲？

【撰文/張文赫】

近來美股最大的產業新聞就是英飛凌買下 Cypress,台灣投資人對 Cypress 可能並不了解,主要業務就是提供 NOR FLASH、F-RAM 和 SRAMTraveo 微控制器的半導體廠。特別在 NOR FLASH 的市佔率更是全球的關鍵地位。

IC 業者併購風起雲湧

至於英飛凌為甚麼要出手,其實近來半導體併購一件跟著一件,去年 3 月 Microchip 才以 83 億美元吃下 Microsemi。今年 5 月恩智浦半導體 (NXP) 以 17.5 億美元,買下 Marvell Technology 的無線連網業務,就是未來半導體業者,都希望能提供的是一次購足的解決方案,而不是單顆的 IC,所以大者恆大的趨勢會越發地明顯。

旺宏有轉單效應

但是這次併購中,台廠誰會受益呢?其實就要先知道英飛凌位甚麼要買下 Cypress,因為英飛凌近年來把重心都放在車用與工控,而希望結合 Cypress 的 NOR FLASH 提供完整的解決方案,可以看到的是未來 Cypress 會把資源放在車用,過去熟悉的3C 市場會逐漸淡出,這樣正好給台灣 NOR FLASH 的廠商有機可趁,因此市場第一個想到就是旺宏 (2337),旺宏 NOR FLASH 已經是全球第二,當然有產能接收 Cypress 退出的市場,去年賺了 4.94 元,當然今年獲利會大幅衰退,不過股價也在淨值附近,又配息 1.2 元,在底部有跌不下去的味道。

