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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月04日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      160809  
00677U 富邦VIX              93268  
2337   旺宏                 52019  
2888   新光金               44830  
00632R 元大台灣50反1        42161  
2303   聯電                 41758  
2834   臺企銀               40398  
2317   鴻海                 39322  
2891   中信金               33281  
00672L 元大S&P原油正2       32958  
2371   大同                 32001  
3037   欣興                 31456  
00633L 富邦上証正2          28855  
3049   和鑫                 25873  
3481   群創                 25825  
2409   友達                 25251  
3535   晶彩科               24758  
2330   台積電               24443  
1101   台泥                 23368  
2323   中環                 22865  
2886   兆豐金               20477  
3704   合勤控               20371  
2890   永豐金               18732  
2884   玉山金               17814  
2883   開發金               17790  
2882   國泰金               15871  
2885   元大金               15526  
3406   玉晶光               14916  
2892   第一金               14647  
2618   長榮航               14013
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