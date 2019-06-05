台北‧06月04日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 160809 00677U 富邦VIX 93268 2337 旺宏 52019 2888 新光金 44830 00632R 元大台灣50反1 42161 2303 聯電 41758 2834 臺企銀 40398 2317 鴻海 39322 2891 中信金 33281 00672L 元大S&P原油正2 32958 2371 大同 32001 3037 欣興 31456 00633L 富邦上証正2 28855 3049 和鑫 25873 3481 群創 25825 2409 友達 25251 3535 晶彩科 24758 2330 台積電 24443 1101 台泥 23368 2323 中環 22865 2886 兆豐金 20477 3704 合勤控 20371 2890 永豐金 18732 2884 玉山金 17814 2883 開發金 17790 2882 國泰金 15871 2885 元大金 15526 3406 玉晶光 14916 2892 第一金 14647 2618 長榮航 14013
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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