軟銀旗下正設立第2支投資基金 瞄準人工智慧初創公司

據《彭博》報導，軟銀 (SoftBank Group Corp.) 旗下早期風險投資部門 Deepcore，目前正在設立第 2 個投資基金，致力於投資有前途的人工智慧 (AI) 初創公司，以幫助創辦人孫正義能在此一領域占有一席之地。

Deepcore 執行長 Katsumasa Niki 表示，公司準備在 2-3 年內，成立一支新的人工智慧投資基金，目標是尋找有前途的公司，並培養下一代的後起之秀，以應對日本在人工智慧領域的不足。

Niki 指出，第 2 支基金的募資規模，將超過第 1 支基金的 60 億日圓 (5500 萬美元)。

Deepcore 獨立於著名的願景基金之外，並已經在共乘車、自駕車與共同辦公室等領域大舉投資。根據孫正義的說法，這些投資的相同之處，在於他們使用人工智慧，重新定義每個行業，並創造新的行業。

本月份，這家日本投資集團還將 Yutaka Matsuo 任命為董事會成員，開始召募這個領域的專家。

SoftBank 在 2018 年 2 月成立了創業孵化業務 Deepcore，後者成立了一家人工智慧基金，獲得軟銀、雅虎日本、電通和足球選手本田圭佑的投資。

Niki 指出，他們的目標是打造日本的 GAFA(即 Google、蘋果、Facebook 及亞馬遜的縮寫)。

Deepcore 下注的企業包括 Vaak—這家公司使用圖像分析來進行犯罪預防，這是日本僅有的幾家人工智慧創業公司之一。另外，獨角獸 Preferred Networks 和 Heroz 等規模較小的上市公司，都在其候選之列。

Deepcore 在東京擁有約 250 名員工，他們還計畫在當地開設另外兩個辦事處。