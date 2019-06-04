【華冠投顧】台股三王失溫 關鍵轉折將現

◆盤勢分析

昨日美國納斯達克指數因為反壟斷法發酵而重挫，台股開平後指數震盪走低，盤中沒有出現激烈多空對決，台幣與韓圜也同步貶值，昨天亞幣的升值恍如一日行情。主要是開盤後量能不濟，權值股也沒有浮現主流族群。昨日強勢的韓股也沒續強，出現盤中上下震盪，尾盤收平盤附近。陸股今天是多頭最後表態日，但是卻出現連三黑的弱勢格局，上証跌 0.96%，深証跌 1.23%。在台股反彈 250 點之後，多方無法一鼓作氣站上月均線；多頭連續上攻氣勢受阻，明天多頭必須補量上攻否則整理期間勢必延長。台股外資反手賣超 58.5 億元，中斷了兩天的賣超，今天又重新啟動。OTC 再收小黑 K 線，但成交量比昨日更大，短期多頭仍受壓抑。

台股三王今天全部收黑，最強勢股聯發科也出現量價背離的情況。加權指數失守 10500 點，所幸回測年線位置；無法開高走高出現強勢盤，上攻 10600 點恐怕難以達成。操作策略: 控管資金部位，轉入內需型類股，短期不投資權值股。

台股下跌 70.95 點，成交量 887 億。量能不足多頭也無法施展拳腳，只有少數小型股才有表現。現在美股標普 500 指數跌破所有的均線支撐，這也是多頭所必須關注的事實，盤面上所有投資人現在都只作短線，對於反彈行情不可掉以輕心。

作者: 華冠投顧 黃 (火冏) 烈 分析師

本資料僅供參考投資時應審慎評估

