ETF期貨避險效果佳 適合高風險投資人

今年 4 月台灣 ETF 規模首度站穩兆元大關，隨著 ETF 越來越受到國人青睞，同樣帶動起 ETF 期貨市場的熱絡，群益期貨總經理陳明輝表示，期貨的特性就是波動性及風險性較大，能夠接受高波動、高風險的投資人適合透過 ETF 期貨進行避險、套利等交易行為。

ETF 期貨具有交易時間和成本的優勢，在交易時間上，陳明輝指出，ETF 期貨比傳統 ETF 交易時間更長，傳統 ETF 交易至 13:30，陸股交易時間是到 15:00。而目前台灣 9 檔 ETF 期貨，2 檔台股成分的 ETF 期貨交易時間到 13:45，7 檔陸股成分的 ETF 期貨則到 16:15，所以，它涵蓋整個陸股交易時間。

至於交易成本，陳明輝表示，目前一口約幾十塊錢，只要一點點的交易稅，成本低廉。一般來講，成本平均會在萬分之一以內，這是很大的優勢。

此外，陳明輝指出，目前上市的 7 檔 A 股相關 ETF 期貨各具特色，包括連結至中小盤及藍籌股的 ETF 期貨，屬性相當多元化。

他認為，ETF 期貨和 ETF 就像魚和水的關係，群益投信發展 ETF 市場僅三年多的時間，規模已達一千四百多億元以上，ETF 是陸股交易量相對大的投資商品，在推廣 ETF 產品，將一併提高 ETF 期貨的市場能見度，他也相當看好 ETF 期貨發展。