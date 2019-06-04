孤兒藥被授權公司在美提仲裁 國際中橡：對取得合法權益有強烈信心

國際中橡 (2104-TW) 今 (4) 日針對旗下子公司 Synpac 專屬授權 Genzyme 公司「龐貝氏症孤兒藥」專利授權金發布重訊，由於 Genzyme 對歐洲地區權利金提出疑義，並在美國提出仲裁申請，請求無需再支付此部分費用，可能影響今年起的權利金收入，中橡將積極爭取合約授與的所有合法權益，總經理黃柏松表示，對取得合法權益有強烈的信心。

中橡旗下子公司 Synpac Venture Capital L.P. 的長期授權夥伴 Genzyme Corporation，近日對 Myozyme 的歐洲地區權利金提出疑義，Genzyme Corporation 為全國第五大藥廠、同時也是歐洲第一大藥廠賽諾菲 (Sanofi) 子公司。

Genzyme Corporation 擁有國際中橡旗下子公司 Synpac 孤兒藥專利在美國與歐洲地區的獨家授權，目前 Synpac 孤兒藥 Myozyme 專利在歐洲、美國，分別有 3 項有效專利存在，而歐洲先前有另 1 項專利失效，Genzyme 因此對歐洲地區權利金計算提出疑義，在美國提出仲裁申請，請求無需再支付此部份費用。

不過，黃柏松強調，Synpac 權利金的收取，是依據雙方專利授權合約而為，合約採「包裹授權」模式，約定即便部分授權內容失效，也不影響其他有效專利權、及整體權利金收取，Genzyme 此舉違反授權合約精神，Synpac 會尋求一切法律途徑，目前已委由美國當地律師事務所，爭取合約授與的所有合法權益。

黃柏松表示，Genzyme 爭議範圍為歐洲地區權利金，可能影響今年起的相關權利金收入，去年全年 Genzyme 針對歐洲地區授權支付的權利金約 5000 萬美元，但公司對取得合法權益有強烈的信心，將用盡一切手段與資源，保障公司權益，美國仲裁委員會的仲裁結果短則 9 個月，最長得待 1 至 2 年才可望出爐。

