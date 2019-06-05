盤前財經大事搶先讀2019年6月5日

今日操盤前瞻

台灣 5 月外匯存底、消費者物價指數

美國 5 月 ADP 就業變動

中國財新 5 月服務業 PMI

股東會：台積電、台化、新鋼、國巨、新力新、大毅、華建、聯詠、雙鴻、碩禾、麗豐 - KY、三圓、凱美、彩晶、啟碁、瑞祺電通、寬宏藝術、大國鋼、東哥、潤泰新

新股掛牌：台生材

美股盤後 — 鮑爾為降息敞開大門 費半飆道瓊樂漲逾 500

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (4 日) 暗示為降息敞開大門，市場情緒為之沸騰，加上尾盤時段，美國共和黨議員將阻止總統川普實施新墨西哥關稅的消息傳出，更激勵美股尾盤走揚，終場道瓊指數收漲 512.40 點，費半飆高逾 4%，標普所有板塊連袂收高，創 1 月 4 日以來最大漲幅。閱讀全文...

國銀大陸分行存放比飆 4 年新高 要靠台灣母行拆借資金放款

金管會昨 (4) 日公布，本國銀行在中國大陸分行的存放比又飆高，截至今年第一季止，國銀的大陸分行存放比已達 2.86 倍，創下 4 年多新高，也就是「吸收 100 元存款、卻要借出 286 元」，存款遠小於放款，金管會強調，國銀的大陸分行吸收存款不易，導致過度依賴台灣母行拆借資金支應放款。閱讀全文...

美勞動部證實！威州廠承諾尚未達成 郭董裁員 155 人 改外包墨西哥

雖然郭董尚未達成美國威州廠創造就業的目標，但美國勞工部數據顯示，富士康已將 150 個以上的美國就業機會外包給墨西哥。《路透社》報導，勞工部 2 月時確認，裁員主因是該公司已將部分生產移至墨西哥。閱讀全文...

華為接連被甩 日本樂天移動拒用華為選擇 NEC

華為遭軟銀狠甩後，外媒週三 (5 日) 報導，日本樂天移動 (Rakuten Mobile) 也排除使用華為 5G，選擇日本電氣 (NEC) 來建立 5G 網路。上月初樂天會長兼社長三木谷浩史就表示，在即將提供的行動服務上、不會使用中國大陸廠商的通訊機器，他解釋是基於評估結果的選擇，並非特意排除。閱讀全文...

終止連 4 跌 期油自熊市返回 唯空頭仍是主力

週三 (4 日) 交易，原油期貨自稍早跌勢中恢復回來，最終收高，終止已讓 WTI 進入熊市的連續 4 日跌勢。長葉貿易集團資深商品合夥人 James Hatzigiannis 表示，「過去幾個交易日，原油受到打擊，交易者看到便宜價格的機會，加上股市今天因 Fed 可望降息而復甦上升。閱讀全文...