貿易戰恐掀金融海嘯？投顧：言之過早 預期聯準會利率一路凍到年底

美中貿易戰火持續升溫，全球股債跟著震盪起伏，外界憂心貿易戰恐釀成新一波金融海嘯，對此富蘭克林投顧認為，美國目前就業與消費表現仍十分穩健，貿易戰不至於讓全球景氣陷入衰退，甚至引發金融海嘯。

美中貿易戰持續延燒，美國甚至瞄準墨西哥與印度祭出關稅措施，鴻海董事長郭台銘日前更預警，貿易戰恐掀起一波金融海嘯，且力道更甚過去的金融海嘯，呼籲政府應該認真看待此事並嚴陣以待。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人 Edward Perks 表示，金融機構在歷經金融海嘯後，目前包括資產負債表與信用評等都有大幅改善，且目前美國不論是就業市場或消費力道仍持續成長，以此推論，美國經濟可望持續成長。

Edward Perks 認為，從就業與消費市場的表現來看，美國的經濟持續溫和向上，其中失業率已回落到 2006 年來的低點，在薪資部分也呈現溫和成長態勢，包括美國勞工的個人收入及消費者信心已逐漸脫離金融風暴時期陰霾，進而推升消費動能及企業獲利成長。

在企業方面，受惠非金融企業槓桿並未擴大，美國金融狀況仍然寬鬆，利率在過去 30 年持續下滑，貸款條件略放寬也有利企業的融資成本及管道暢通，獲利動能穩健提振股利發放及庫藏股。

Edward Perks 認為，聯準會目前還沒有非得降息的迫切性，預期聯準會利率政策將持續按兵不動一路到年底。