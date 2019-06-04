李紀珠：美中貿易戰戰線若拉長 衝擊恐比金融海嘯還大

鴻海董事長郭台銘示警「美中貿易戰恐引來更大的金融海嘯」，對此，新光金 (2888-TW) 副董事長李紀珠今 (4) 日表示，美中貿易戰一下強硬、一下又和緩，經濟最怕的就是「不確定性」，會讓企業無法下決策、無法編預算，甚至不知道自己的上下游廠商會不會是下一個制裁對象，也無法決定是否要搬遷生產基地等，如果貿易戰戰線拉長，全球經濟、產業所受到的衝擊可能比金融海嘯還大。

李紀珠指出，2008 年金融海嘯時，全球股市快速下跌，金融資產大量縮水，最後反應到內需及投資，因為衝擊很大、很快，就像無法預期的大浪襲來，因此被稱金融海嘯。

但是，這次美中貿易戰不一樣，李紀珠認為，現在是貿易戰、科技戰，市場上都知道川普主打美國優先（America first），甚至是美國唯一（America only），有了預期心理，所以不是股市崩跌，反而是隨川普談話的時間劇烈起伏。

雖然股市沒有崩跌，但是李紀珠認為影響更廣，因為美中貿易談判難以捉摸，一下強硬、一下和緩，企業無法下決策、編預算，甚至不知道自己的上下游廠商會不會是下一個制裁對象，也無法決定是否要搬遷生產基地等。

李紀珠強調，由於科技生產是影響未來經濟的關鍵因素，美中雙方都想抓主導權，只要過程中廠商決策錯誤，就可能會影響整個產業結構及未來經濟的成長。

李紀珠表示，2008 年金融海嘯雖來得快且大，但實體經濟仍繼續成長，這次美中貿易戰戰線若拉長，全球經濟、產業所受到的衝擊可能比金融海嘯還大，至於具體衝擊會是什麼，她還無法判斷，她目前仍相信中美雙方不致於走到那一步。