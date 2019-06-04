野村：中美貿易戰持續 越南、台灣成最大受惠國

鉅亨網編譯凌郁涵 2019年6月4號16點0分

美中貿易戰持續延燒，對全球經濟環境帶來衝擊。不過，野村投信在一份報告中指出，由於中美兩國受到關稅加徵的影響，許多進口商為躲避高額關稅，轉由其他國家進口，而越南、台灣、智利等國因 此成為貿易戰的贏家。

野村投信針對世界前 50 大經濟體，以及中國 2500 億美元和美國 1100 億美元遭到關稅加徵的商品進行調查。到目前為止，在美中貿易戰 1,981 項關稅產品中，有超過一半的美國和中國訂單已經由其他地方替代。

據野村數據顯示，越南在 2019 年第一季獲得的關稅商品貿易轉單相當於國內生產總值 (GDP) 的 7.9%，成為最大受惠國家。台灣則排名第二，轉單獲益相當於 GDP 的 2.1%。智利獲得的額外貿易量則佔國內 GDP 的 1.5%，排名第三。

野村研究指出，中美兩國在關稅戰中的轉單內容不同，對美國來說，需要獲得替代轉單的產品中最主要的就是電子產品，其次是家具及旅遊用品等。對中國來說，需要轉單的商品則是黃豆、飛機、穀物及棉花等。

野村表示，美國進口中國的電子產品，在關稅提升後主要由越南、台灣、南韓等國替代。而汽車相關零組件的進口則由南韓和墨西哥替代。中國方面，原先由從美國進口大豆則由阿根廷、智利、巴西等國替代，而飛機進口則由法國和德國替代。

另一方面，有鑑於美中貿易爭端持續加劇，加上美國對中國科技巨頭華為和中興通訊祭出禁令，野村分析師認為，電子產業的供應鏈可能將會出現更多的斷層。