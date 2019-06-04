月線反壓在上 權值三王帶頭走弱 大盤量縮回測年線支撐

台股今 (4) 日上攻面臨月線反壓，權值股台積電、鴻海領先下跌，盤中跌幅超過 1%，且持續擴大，拖累台股指數盤中紅翻黑，櫃買指數早盤一度強勢表態，但隨即後繼無力，指數午盤前下跌 40 點附近震盪，月線前多空交戰，成交量預估略為收縮降到 900 億元附近。

權值股今日表現普遍弱勢，除台積電、鴻海外，股王大立光早盤以小漲開出，但盤中受賣壓調節由紅翻黑，另外包含中華電、台塑、大立光、富邦金與兆豐金等，股價也都盤下震盪。

盤面上電子族群最弱勢，其中半導體相關類股，受到華為遭圍剿利空干擾，易華電跌幅超過 5%，威剛、祥碩、創意、信驊跌幅都超過 2%。

強勢族群的部分，受到中國發布「不可靠實體清單」去美國化，市場解讀砷化鎵族群可望受惠轉單，包含穩懋、全新、宏捷科股價皆力守平盤以上；被動元件族群明日將由國巨率先舉行股東會，多方搶先進場卡位，包含國巨、聯亞、信昌電、華新科今都在平盤之上，表現相對優於大盤。

國際股市部分，亞股今日全面下跌，上証指數跌幅接近 1%，日經指數及韓股股市午盤也都由紅翻黑，香港恆生指數也持續走低。新台幣匯市部分，在昨天強勢升值後，今區間震盪，持續挑戰 31.4 元價位。

法人指出，受到全球經濟不穩定影響，短期內台股將維持大區間震盪整理格局，預估量萎縮也代表觀望氣氛濃，投資人短線宜保守操作。