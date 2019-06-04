澳洲央行宣布近3年首度降息！澳幣短線急拉後下挫

在紐西蘭之後，澳洲央行週二 (4 日) 宣布降息 25 基點，至歷史最低的 1.25%，符合市場預期，這也是澳洲央行自 2016 年 8 月之後首度降息。

消息公布後，澳幣兌美元短線急拉後下挫，截至週二 (4 日) 午盤 13 時許暫報下跌 0.13% 至 1 澳幣兌 0.6967 美元。此前外界一直預計央行降息，致澳元近期走弱。

澳幣兌美元５分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

澳洲央行聲明中，主要提及就業及通膨問題。央行總裁 Philip Lowe 表示，降息決定有助於利用經濟中的閒置產能，並使在降低失業上有更快的進展，更有把握在通膨達標。委員會將持續關注勞動力市場的發展，調整貨幣政策，以支持經濟的可持續增長，和長期實現通膨目標。

澳洲央行預估，今明兩年經濟成長仍可達到 2.75%。國內主要的不確定因素，仍然是家庭消費前景，家庭消費正受到長期低收入增長和房價下跌的影響。央行預計家庭可支配收入增長將有所回升，這應該會支持消費。

早前澳洲統計局公布數據，4 月份零售銷售額較 3 月份下降 0.1%，不僅未達預期中的成長 0.2%，並且是今年首次負面數據。

家庭消費一直是澳洲央行最擔憂的一塊，由於薪資成長仍低，而房價下跌，影響澳洲占 56% 經濟組成的消費部分。

經濟學家預計，澳洲今年可能會至少降息 2 碼，至 1.00%，甚至在年底前 3 次降息的可能性也達到 50%。