〈分析〉供給下滑也無解？銅價前景浮現疑慮

美國對全球展開貿易戰，在一片風聲鶴唳之下，市場普遍看衰今年全球經濟前景，而悲觀的預期也連帶衝擊基本金屬走勢。

即使銅產業今年在供給端出現雜音，如秘魯南部，智利北部暴雨衝擊銅供給、嘉能可計畫將剛果的金、銅、鈷礦減產等。這些因素使得市場預期今年全球銅礦產量可能出現負成長，並一度拉抬銅價走勢。

圖: 東方財富網, LME 銅期貨 (3 月) 日線走勢

不過受到中美貿易戰增溫，及川普為達政治目的不斷以關稅為手段向其它國家施壓，導致市場對於今年全球經濟前景抱持悲觀看法，使得銅價回檔至今年初的水準。

再加上 SMM 指出中國銅冶煉廠今年會持續擴大增產，將有逾 70 萬噸的年產能釋出，使得今年中國電解銅產量達 950 萬噸，年增 8.6%，這更擴大銅價的壓力。

5 月為全年歲修高峰

根據 SMM 調查數據顯示，受到部份中國銅冶煉廠開始歲修影響，2019 年 4 月中國電解銅產量為 70.65 萬噸，年減 4.24%，1～4 月累計產量達 291.34 萬噸，年增 2%。

而進入 5 月後，有更多中國銅冶煉廠進入歲修，銅產量出現明顯下滑。根據 5 月份中國冶煉廠公布的產能數據來看，SMM 預估 5 月份中國電解銅產量將比 4 月大幅減少近 7 萬噸，總產量達 63.8 萬噸，月減 14.63%；而預估 1～5 月累計產量達 355.14 萬噸，年減 1.45%。

(資料來源: SMM) 中國電解銅產量 (萬噸)

而在銅冶煉廠進入歲修旺季之際，銅礦需求減少，導致 5 月份 SMM 銅精礦現貨 TC（粗煉費）跌幅達 4.5 美元 / 噸。而進入 6 月份需求暫未顯現，銅精礦現貨 TC 報價目前介於 61～64 美元 / 噸，整體而言比前一周下滑 1 美元。

(資料來源: SMM) 銅精礦現貨 TC 報價走勢 (單位: 美元 / 噸)

銅價 6 月份仍不樂觀

若要預判 6 月份銅價走勢，雖然最上游銅礦供給的下滑對於整體銅價會產生支撐的效果，但最大的影響在於目前貿易戰主導市場心理層面。若貿易戰時間拉長，全球經濟成長下滑，對於銅的需求將有所衝擊，銅價進一步下跌的機率仍高。

同時，目前銅精礦現貨 TC 已創下 2013 年以來新低，但仍沒有銅冶煉廠出現積極買入原料的動作，反映出銅冶煉廠對於未來景氣看法也很保守。

