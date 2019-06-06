〈群益期貨〉吃完粽子，還是得繫好安全帶

墨西哥是中美貿易戰下的最大受惠國，五月底川普不滿墨西哥非法移民，自 6 月 10 日起對進口自墨西哥的所有商品徵收 5% 的關稅，關稅從 7 月 1 日起逐月上調，直到 10 月 1 日達到 25%，以確保非法移民得到解決，屆時才會取消關稅，這件事不單純，擺明的就是川普對墨西哥的勒索，我辛苦的打中美貿易戰，你坐收漁翁，在我最需要的時候，不幫忙做點事怎麼說得過去。

非法移民問題所影響的都是川普或共和黨的票倉，川普想必是認為可以從這邊佔得應得的便宜的，從墨西哥外長急急忙忙的趕往華盛頓進行磋商，顯見川普是有打中要害的。



最新的數據顯示，今年三月美國從墨西哥進口首度超越中國，以季度而言，墨西哥首度成為美國最大貿易伙伴國，墨西哥持續進行與美國的貿易一體化，但川普也表態，墨西哥免稅進入美國不是板上釘釘的事，過去三十年墨西哥算是吃低關稅的奶嘴長大的，而墨西哥正好是中美貿易戰下最大的受惠國，因此川普試圖告訴墨西哥這都不是必然的，所以川普想要的更多，雖然這是他選戰的策略之一，但這讓川普得逞的可能性是很大的，誰叫墨西哥離上帝太遠，離美國太近。

週三未就關稅問題達成一致性的協議，週四繼續談判，墨西哥想要趕在週一關稅生效前把事情給解決了。

中美雙方眼下不論是關稅戰或華為戰都騎虎難下，所以現在各自回家忙各自的工作去，搞選戰的搞選戰，拉盟友的盟友，最近金融市場的焦點轉移到聯準會有關降息的議題，但其實這也和貿易戰脫離不了干係，聯準會官員也深怕經濟若滑坡，大棒子都怪罪到自己頭上，到時就頭大了。



先把醜話講在前，一切都是因為貿易戰，罪不在我，大家都在閃，尤其是選舉快到了，這些到時都會被放大鏡檢視，政治人物都深黯這層道理的，川普不可能不知，選舉就是要贏，可眼下中美雙方不信任，不太可能立即端出好牛肉，六月底的 G20 會議似乎大家沒抱太大的期望，焦點已移轉到年底的 APEC 領袖會議才有可能有結論，配合 9 月底聯準會結束縮表，10 月 11 日開始新的購債計劃，直昇機又要出來撒錢啦！是不是也暗示著年底的選舉行情開跑的時間不是在吃粽子的時候，而是在吃月餅時，因此金融市場的爭議恐怕還不會那麼快畫下句點，談到波動大、談到降息很少會聯想到多頭市場的，因此吃完粽子，還是得繫好安全帶。

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