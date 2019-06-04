〈群益期貨〉貿易戰短期要的是利期，長期要的是安全

川普一定不會得老人癡呆症，因為他特別容易記恨記仇，而且他對施與恩情者，也會要求對方，力求對方回報，現在的川普正在進行英國為期三天的國事訪問行程，要出席英國女王的國宴，而在到達英國之前，在空軍一號上，川普發推怒罵倫敦市市長，薩迪克．汗工作很糟，對到訪的美國總統表現出惡意，並咒罵他是個徹頭徹尾的失敗者，也把紐約市長白思豪一起罵進來，因為在此前，薩迪克．汗在報上發表文章批評英國政府同意川普到訪英國，還說倫敦不歡迎川普。

上週末川普開始準備發動對墨西哥的關稅戰，話是說不滿墨西哥的非法移民，但在中美貿易戰中，墨西哥可以說是最大的受惠者，很多原自於中國的進口商品，現如今都已被墨西哥給取代了，在川普的心裡頭一定是想著墨西哥你得了我這麼多的好處，還不給我好好管好邊境，邊鏡區這可是我的大票倉，可都不能跑票的。



自 6 月 5 日起印度不再是華盛頓普惠制下的「受益發展中國家」，川普表示新德里尚未向美國保證，印度將提供平等合理的市場准入，我想也是基於類似的道理，要不把刀砍向自己的盟國是相對沒道理的，川普在打中美貿易戰之際，間接給了些盟友些好處，討要些利益回來，也應該是合情合理的。

在五月份中美關稅戰、抵制華為的科技戰，川普短期要的是利益，長期要的是安全，安全就不是短期買得到了，必然是長期抗戰，對抗華為就是一種資訊安全戰，Google、高通等都參與作戰，把商場當戰場，這從生意人的角度看似不合理的，但是四大科技巨頭遭 FTC 與美國司法部反壟斷調查，聯想到若在這件事情不配合著點，在另外一件事就等著好戲吧！

這些看似風馬牛不相干的事，其實都是緣自於川普的個性，但終歸來說，短期要的是利益，看到川普在貿易戰上的快速變臉，不論是變好變壞，都是很正常的，但對於安全性的問題，還有很多好戲等著上演，剛好趁著聯邦快遞「自以為是白癡＂的犯錯行為，中國將公告不可靠實體清單，聯邦快遞首當其衝，接下來就看川普如何見招拆招了。

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