〈觀察〉國際銅價跌至今年低點 PCB景氣保守看待

美中貿易戰火延燒，迄今仍未露緩和跡象，雙方對峙戰火並燒向中國通訊大廠華為，加深電子產業所面對不確定性因素，國際銅價現貨價最新報價也跌至每公噸 5822 美元，創今年次低，就 PCB 業者而言，顯示對今年下半年需求的觀望態度，對於庫存備料更是存有保守看法。

去年第 4 季到今年第 1 季，PCB 上游原物料產業對客戶端備庫存意願明顯下降，營收也顯疲態，今年第 1 季，包括 CCL 廠台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 的首季營收，都較去年同期衰退，顯示今年來 PCB 廠對向上游回補庫存意願也不高。

大型 PCB 廠主管分析，PCB 上游原物料市場變化，除為因應美中貿易戰造成的不確定性，國際銅價進一步走跌，顯示 CCL 及 PCB 廠不願在此時多堆庫存，估此影響在 6 月將更嚴重。

國際銅價在 5 月單月報價跌幅達 6.3%，最新報價跌至每公噸 5822 美元，為今年次低，代表的意義包括兩方面，一是全球景氣衰退，造成基礎建設始電線、電纜的鋪設需求衰退，另一方面反映 PCB 廠對相關銅箔、銅箔基板的需求下降，整體 PCB 業景氣動能不振。

同樣的影響也在 PCB 上游玻纖業獲得印證，富喬 (1815-TW) 5 月電子級玻纖布接單力道弱勢，去年下半年以來電子業市場不利發展，富喬原即有針對此而有盤算，包含工業級玻纖紗產品，簽訂與歐商客戶的明年供應長約，確保產品出貨無虞，也讓營運在不利環境下，維持公司營運獲利。

美中貿易戰轉趨惡化，造成的市場不確定性快速升高，縱然 PCB 業者對市場變化審慎因應，所提出的景氣看法也是審慎樂觀，但需求不振，CCL 業者、PCB 業者為維持下半年新開出產能的產能利用率，一波殺價搶單風潮難保不出現，而國際銅價走勢，更是觀獠景氣的重要指標。