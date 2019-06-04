外資熱錢回頭助攻月線？10520站穩比路過重要

預期 Fed 可望降息 2 碼，外資熱錢回頭? 新台幣匯率收復 31.5 元大關，台股加權指數昨日也剛好收上 10500 點大關，但成交值縮至 958 億元，儘管科技類股仍有雜音，但台股可否一鼓作氣再攻月線？10520 點站穩比路過重要！關鍵點位為 10422、10473、10520 點。

多頭護盤努力撐住台股，終於等到外資回頭，大盤昨日尾盤收上 10500 點，具有相當的宣示意義，10473 點可視為 10500 點關卡護城河，挺住 10473 點，仍隨時有機會續往 10500 點關卡之上挺進，如果台股要在 6 月天展開反攻，10520 點絕對必須站穩，才能再往 10558、10600 點挺進，但如 10473 點未能守穩，需提防續往 10422 點回測，不宜再失守，否則失守 10400 點關卡，盤勢仍有可能再壓回打第 2 腳。10363 則是絕對不可再棄守的重要關鍵。

台股與新台幣匯率近日連動關係密切，如匯率能穩住 31.5 元關卡，甚至續升，將可讓外資加速「認錯」，回補台股，也可望為成交量能縮至千億元以下的台股，帶來助漲力道，除了電子三王台積電、大立光與鴻海之外，金融龍頭股近日也有穩盤表現，另外內資偏愛的 IC 設計族群，也可觀察領頭羊聯發科。

進入 6 月股東會旺季，緊接著就是除權息大秀，7 月台指期逆價差已擴大至 250 點以上，而屆時逆價差是否收斂，除息個股能否順利填息，當然扮演重要關鍵。不過如果填息狀況不順利，讓指數蒸發，6 月台股要展開強勁的反攻，難度也就更高。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)