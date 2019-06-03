【鐘國忠專欄】台股逆勢中 二大族群最可留意！

(一) 大跌後的次月走勢不用太悲觀

台股在美中貿易大戰態度突然改變下，5 月指數單月大跌 469 點，跌幅 4.28%，是去年 10 月單月出現大跌 10.94% 以來較大的跌幅，對於未來後勢，投資人或許又開始擔心後勢不佳，所幸 5 月底最後一天大漲 115 點，讓 5 月跌點略收歛，同時又站回年線以上，投資人可不用悲觀看待。

這次 5 月指數大跌，後勢要如何來看待？首先，過去台股 10 年來，不含此次，在約 120 個月當中，單月大跌 4% 以上並不多，只出現約 13 次 (如附表所示)，平均約 9 個月才會出現 1 次，機率約 9.24%，根據過往數據分析，大跌後的下個月，次月平均走勢為漲幅約 0.54%，上漲機率約 61.53%，而下個月再出現大跌僅 2 次，在 13 次當中機率約 15.4%，而出現大漲 5% 以上也僅有 3 次，機率約 23%，換言之，走勢會較偏向中性值，二個極端出現機率都較低，而觀察過去次月大跌或大漲的前一個月跌幅都在 6% 以上，也就是說，後續見跌深反彈與續弱勢下跌，以 5 月下跌 4.28% 而言，推估 6 月偏向為整理格局，或許可能像去年 11~12 月間的上上下下格局的走勢，畢竟動不動又來一個美中貿易的不確定動作，市場應該無法用長期續抱的操作，會較偏向高出低接的操作模式。

(二) 逆勢中可留意二大族群

即然如此，操作上就不能期待較大行情，反而要用長期角度來觀察，這次指數大跌當中，有二大類股未來可持續觀察留意，主要原因如下:

1. 運動風族群：如果是運動迷，應該知道目前美國 NBA 籃球賽已進入尾聲，而 MLB 美國職棒比賽也開始出現加溫，當然還有其他運動，包括網球、高爾夫與田徑等，由於明年有東京奧運，在面對美中貿易不確定的前提之下，運動風看來是較能在這段期間讓民眾較不受政治影響而擔憂，預期自行車、運動服、運動鞋、高爾夫與健身器材等產業應該都是可在目前國際盤逆勢中留意。

2. 基礎建設：由於中國飽受美國科技戰影響，因此如要讓今年 GDP 成長受影響降到較低，則就可能得在內需加力道，如水泥產業等，因為之前在供給側改革之下，新增產能有限，加上主要原料煤炭價格也已經趨於穩定，因此該產業相對於後勢不看淡。同樣地，因為明年 1 月將有總統選舉，因此對於相關建設政策也應可期待。

整體而言，大跌後當中，總是在考驗每個人的投資智慧，雖然投資決策沒有絕對贏面，但相對可在較有利條件當中，仍可選擇勝率較高的模式，為下次台股行情到來而作準備！