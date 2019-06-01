能源盤後—美祭墨關稅 風險市場趴倒 WTI原油收3個月半低點 

週五 (31 日) 交易，由於美國對墨西哥徵收關稅，引發市場對全球經濟和石油需求的擔憂，在美股等風險市場大跌之際，原油期貨價格也同步下挫 5% 以上。

另一方面，本週更多證據顯示，美國石油供應量紮實，這持續讓 OPEC + 的減產工作更複雜。

施耐德電氣資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，「這趨勢本來已經看跌，又再加上川普對墨西哥徵收 5% 起累進結構的關稅，這讓目前市場對經濟和貿易的擔憂又多添一筆，但原油和石油產品更加面對風險，因為墨西哥是重要的能源交易夥伴。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.09 美元或 5.5%，收每桶 53.50 美元，為最前月契約自 2 月 12 日以來最低收盤價，且本週跌幅 8.8%， 5 月跌幅 16.3%，為去年 11 月以降最糟糕的單月跌幅，去年 11 月收低 22%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.38 美元或 3.6%，收每桶 64.49 美元，為最前月契約自 2 月 13 日以來最低收盤價，本週收低 6.1%，本月跌幅 11.4%。7 月契約為今日到期。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.34 美元或 5.1%，收每桶 61.99 美元。

此外，《華爾街日報》報導，儘管 5 月初時採購伊朗石油的制裁豁免權已經到期，但美國可能會允許部分國家持續自伊朗進口石油，這讓石油價格進一步承壓。根據報導，那些進口量尚未達美國設定上限的國家可以持續與伊朗交易，直至他們進口量達到各自議定的上限。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「交易員一直被告知美國目標是讓伊朗石油零出口，上一回川普總統發放豁免權的時候，引起市場單日最大拋售之一，交易員和生產商迄今記憶猶存。」

供應方面

EIA 週四公布，截至 5 月 24 日，美國原油供應量小降 30 萬桶，為 3 週以來首次下降，但下降程度遠低於分析師預期，根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期原油庫存下降 140 萬桶。API 週三也公布上週原油庫存下降 530 萬桶。本週因週一休市，因此 EIA 報告順延一日公布。

EIA 也指出，國內上週原油產量增加 10 萬桶至 1230 萬桶 / 日。

Baker Hughes 週五公布，活躍的美國鑽井平台數量增加 3 個達 800 個，顯示探勘活動在經過連續三週下降後可能上升。

與此同時，美媒調查發現，沙國 5 月增產，但不足以拉平伊朗出口量減少的程度。

根據該調查，OPEC 5 月份每日產量 3017 萬桶，較 4 月份每日產量少了 6 萬桶 bpd，且是 OPEC 自 2015 年來最低產量。

與此同時，天然氣期貨價格延續跌勢，EIA 週四報告，上週美國天然氣庫存增加 1140 億立方英呎，大於 S&P Global Platts 調查的增加程度。分析師原預期上週天然氣庫存平均增加 950 億立方英呎。

其他能源商品