【安聯投信】貿易戰雜音不斷 美股資金失血

上週全球股市在政經紛擾頻傳的狀況下，市場氣氛轉趨保守，根據美銀美林引述 EPFR 統計至 5 月 29 日一周資金流向，拉丁美洲、新興市場及亞洲股市資金流出皆有趨緩的態勢，然而美國股市由前一周流入轉為失血，淨流出資金約 84.01 億美元。

安聯投信表示，美國總統川普在 5 月 31 日宣布對墨西哥輸美所有貨物加徵 5% 的關稅以遏止非法移民問題，在與中國的貿易爭端外又另闢戰場，使得美股四大指數上週皆收跌；在歐洲方面，儘管新一輪的歐洲議會選舉整體仍以支持歐盟的黨派席次為大宗，但各國疑歐派如英國「脫歐黨」（Brexit Party）崛起，加上歐洲央行與義大利國債協商議題局勢僵持，也使泛歐指數以下跌作收，來自政治及貿易糾紛的雜音持續衝擊股市。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，全球貿易近期再掀波瀾，除了川普總統上周五宣布對墨西哥開徵新一輪關稅外，中國國務院也在同一天發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，表示中國在談判的原則問題上不輕易退讓，並表示將建立中國版「不可靠實體清單」，把損害中國權益的外國企業或個人納入清單並會採取必要作為，明顯被視為對美國華為禁令的反制，為已陷膠著的貿易局勢再添變數。

謝佳伶表示，目前看來貿易局勢風起雲湧，但若拉長時間或擴大面向來看，美國經濟基本面向仍佳，投資人應無需過度恐慌；舉例來說，雖然美國第一季自中國進口金額減少了約 14%，但自越南進口額卻大增 40%，自南韓、印度等亞洲國家進口金額也同步成長，呼應了企業在全球供應鏈的重新調整及布局。

而美國經濟諮商會（Conference Board）上周公布的 5 月美國消費者信心指數優於預期，且為半年以來高點，加上企業獲利狀況佳及強勁的 GDP 表現，皆為美國經濟提供了支撐力道。

謝佳伶表示，因美國在全球市場的領導地位及上述強健體質，相關資產仍是投資人的優選，在布局上，可藉由在成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，強化投資組合追漲抗跌的特性，把握收益並參與未來成長機會；在類股的選擇上，建議可加強配置消費必須品及公用事業等內需族群，作為短期的防禦。

關於貿易戰又起紛擾，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，貿易戰影響雖為台股帶來短線波動，但因台灣科技業長期累積的專業及高度彈性，及未來有機會受惠於中國電子業的轉單效應，相關科技族群長期仍然看好；在投資建議方面，近期電子股的拉回創造出了投資的空間，並有出現技術面反彈的機會，建議投資人可同時觀察外資及負有護盤任務的官股券商資金走向，定期定額布局台股基金。

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