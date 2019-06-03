【安聯投信】把握三大原則，讓收息細水長流

安聯收益成長基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

把握配息三大原則，才是細水長流之道

● 配息型基金一直是台灣投資人的偏好標的，但除了追求高配息之外，配息水準與來源是否合理，才是投資人應注意的細節。

● 安聯投信基金配息方針，包含「適當性」、「穩定性」與「持續性」的三大原則，為投資人追求細水長流的配息模式。

安聯投信獨立經營管理

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除善盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢 (公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金投資之風險包括政治、社會或經濟變動之風險、市場風險、利率風險、債券交易風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債、可轉換公司債、次順位公司債及買賣斷債券之風險、匯率變動之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足級定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。本文所載資料，包括任何意見、估計或預測，均來自或本諸我們相信可靠的來源，但不保證準確或全面。提供上述資料，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而作出或改變決策，本身需承擔一切風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜佔其投資組合過高之比重。* 基金收益分配率不代表基金報酬率，且過去收益分配率不代表未來收益分配率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。安聯投信總代理之境外基金部分類股配息可能由基金的收益或本金中支付，或配息前未先扣除應負擔之相關費用，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。