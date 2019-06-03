【日盛投顧】月線壓力未突破 支撐觀察10日線

◆盤勢分析

1. 週一台股開低整理，在中國發布「不可靠實體清單」反制美國利空事件下，盤中一度失守年線，但在電子、金融尾盤重返平盤之上，帶動指數由黑翻紅上漲 1.58 點，漲幅 0.02%，收在 10500.07 點，成交金額為 959.41 億元。三大法人合計買超 33.46 億元：外資買超 42.57 億元、投信賣超 5.11 億元、自營商賣超 4 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，呈現背離走勢，端午佳節將近，恐持續量縮。

（2）、均線：回測年線、10 日均線支撐，月線壓力待突破。

（3）、技術指標：KD 黃金交叉開口擴大，6 日 RSI 值（63）高於 50，短線有利反彈延續。

3. 櫃買指數跌幅 0.61%，收在 132.69 點，相較加權指數弱勢。價跌量縮走勢同步，回測 10 日均線見支撐，KD 黃金交叉開口擴大，6 日 RSI 值（49）低於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：電子成交比重能否回至七成，10 日均線、年線支撐不宜失守，台股選股方向可留意 IC 設計、安控、食品、營建、航運、水泥、跌深電子等。

傳產熄火 電子反彈但買氣不足

1.IC 設計：近期電子股利空不斷，不過 IC 設計族群卻逆勢走揚，個股各擁題材，如 2454 聯發科 5G 晶片 4Q 量產，題材加持，盤中股價創波段新高。2379 瑞昱、4968 立積受惠於藍芽耳機商機，股價盤中拉抬走強。

2. 安控：此族群為少數電子股可望受惠貿易戰轉單，如 3356 奇偶除了轉單效應，另外首季終止連八虧，本季力拼連續二季正數，股價強勢收紅。3454 晶睿、5489 彩富、8072 陞泰等皆有機會受惠。

3. 跌深電子：2308 台達電併購效應顯現。8086 宏捷科營運可望逐季增長。6213 聯茂受惠 5G 將商轉。2360 致茂營運可望復甦等個股先前跌幅逾 2 成，今日股價強勢反彈。

4. 水泥：大陸多處出現停產，水泥價格受供給受限看漲，且大陸房地產市場復甦，水泥需求增長，相關個股如 1101 台泥、1102 亞泥營運可期。

5. 航運：受惠於端午連假激勵營運，2633 高鐵股價再創掛牌新高，帶動相關個股如 2618 長榮航、2608 嘉里大榮、2607 榮運等股價逆勢抗跌。