華為將出讓51%華為海洋持股、將由亨通光電接手

外電綜合報導。中國華為計畫將手中所持有的，旗下海底電纜公司「華為海洋」51% 股權出脫。

根據亨通光電 (600487-CN) 在 6 月 3 日 (週一) 早上所發出的公告，該公司正計畫以發行股份及支付現金的方式，購買華為技術投資有限公司 (華為投資) 所持有之，華為海洋網路 (香港) 有限公司 (華為海洋) 的 51% 股權。

(圖片：Investing.com)

針對此次出讓華為海洋股權的原因，華為方面並未對外說明。而有關具體的交易價格，華為與亨通也都未對外披露。

根據公告內容，雙方在 2019 年 5 月 31 日，簽署了交易意向書。彼此同意聘請具備證券及期貨資格的資產評估公司，就標的公司的資產價格進行評估。並以此評估結果作為基礎，再由雙方進行協商確認。

由於相關事項仍不明確，為維護投資人權益，並避免股價發生過大波動，依據上海證交所的相關規定，經企業申請，該公司股票及公司可轉換之公司債券，自 2019 年 6 月 3 日開盤時間起停牌。預估停牌期間將不會超過 10 個交易日。

公告內容指出，華為海洋及其附屬公司，主要從事全球的海底電纜通訊建設。除了為客戶們提供端對端服務，並包括產品技術解決方案、項目管理、工程施作，以及技術支援等。

華為海洋於 2008 年時，與英國的 Global Marine 成立了合資公司。目前華為海洋是全球第 4 大的海底電纜建置業者，有約 100 條的海底電纜，就是由該公司所鋪設的，占全球海底電纜總數的近 1/4。根據母體華為的年度報告指出，在 2018 年 8 月時，該公司擁有華為海洋過半的表決權，而 Global Marine 則保有 49% 的非控股權益。

而在日前，才剛有分析師表示，儘管華為在陸地上的通訊設備遭到封鎖，但是華為在未來仍很有可能掌控 40% 至 60% 的網路。美國的華為禁令，仍舊難以全面防堵華為在網際網路的發展。

亨通光電的主要營業項目為光纖光纜的生產與銷售。主要從國外進口光纖預型件，並進行光纖的生產及銷售。目前擁有 6 條產線，生產光纖、光纜產品，並直接銷售給中國移動、中國電信、中國聯通等中國企業。