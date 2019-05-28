華為還有王牌！海底電纜之王 川普有能力封鎖嗎？

美國總統川普想要在全世界鋪天蓋地封鎖華為，然而，在陸地上，就算華為的電信設備被封鎖了，可是，在海底裡，華為還有另外一項強悍的發展：「海底電纜」，恐怕不是說封鎖就能輕易切斷的了。

華為子公司：華為海洋，是全球第四大海底電纜工程商，負責電纜的鋪設與維修。目前全球海底大約鋪設有 380 條海底電纜，其中約 100 條就是由華為製造供應的，華為可說是「海底電纜 ACE」。未來網路的發展，將更加倚重這些海底電纜。

為什麼海底電纜這麼重要？我們平常所謂的「雲端」，其實多數的資料數據，都是透過在「海底」的電纜傳輸通往全世界，而這些光纖電纜束的傳輸量比重，已經接近國際傳輸數據的 9 成以上，負載量非常大。

同時，這些光纖電纜的傳輸速度，相較一般家庭網路連接速度，要高出千萬倍！因此，各國爭相發展海點電纜，因為掌握了海底，等於掌握未來全世界數據的傳輸通道。美國公用事業寬頻服務營運商 Converge ICT 目前也正與華為爭奪菲律賓海底約 1300 公里的海底電纜工程。

華為約十年前，開始進入海底電纜的市場，與英國公司 Global Marine Systems 一同合作。一開始鋪設的範圍集中在東南亞，但去年底，華為不只製造海底電纜，華為更完成了一條超過 6000 公里，從南美洲到非洲的海底電纜。顯示華為已經獲得先進的能力。華為預期 2015 年至 2020 年，將再完成 20 條新的海底電纜。

分析師預估，儘管華為在陸上的電信設備遭到封鎖，但是未來華為仍很可能掌控 40% 至 60% 的網路。同時，分析師也認為，美國方面很難全面阻止華為的發展，理由有三：

首先，華為在海底電纜方面的技術已經非常先進，有能力鋪設長距離的海底電纜，例如從東非的吉布地到歐洲的法國，實力可與西方廠商比擬。其次，華為在陸上電信設備有高競爭力技術，他有能力將這些「know-how」應用在海底的無限延伸器上 (submarine repeater)。第三，中國政府在一帶一路政策中，積極拓展數位設備建設，並對廠商補貼，華為有機會受惠。