【馮冠華專欄】政治已綁架了金融市場，波動持續

6 月 3 日推介 - 澳博（880）

1）上週五港股市況總結：港股上週五表現繼續疲弱，恆指在低開 112 點後曾因 A 股造好而倒升，但午後 A 股回軟，恆指在本地地產股受壓下跌幅加劇，指數更一度跌近 264 點，低見 26850 點；最終報收 26901 點，下跌 214 點。全日成交金額 842 億，按日上升約 10%。港股通南下總成交額也按日上升 10%，達 74 億；流向仍是淨流入，金額約 18 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額約人民幣 5 億。藍籌 15 升 31 跌 4 持平。



板塊方面，澳門博彩、內房、物管、汽車、稀土、基建及電力股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 16.4%。牛熊證街貨最新比例為 50:50，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 60:40。重貨區方面，熊證在 27650-27699，牛證在 26800-26849。恆指期貨夜市收報 26720 點，上升 3 點，低水 183 點。港股 ADR 上升 17 點，相等於恆指 26918 點。

簡評：川普曾比喻北韓領袖金正恩為「火箭人」，各大傳媒也開始給川普新外號「關稅人」。掛在他嘴邊的，永遠都是美國被佔便宜；中國、日本、加拿大、歐盟甚至墨西哥都是長久的得益者。筆者也不想多用筆墨去辯論是非之黑白。關稅人對墨西哥的新舉動，基本上把之前的美墨加恊議和取消鋼鋁關稅推倒。基本上，川普的要求是何等抽象，得寸進尺亦是他本性。奈何最新有報導指，墨西哥有意收緊移民限制，並希望在 6 月 5 日兩國官員見面時化解糾紛。若屬實，關稅人定必再用同樣方法對付別國，但這種背離契約的精神，未必所有國家都會屈服。

非法移民及毒品問題用上不是靈丹妙藥的關稅，企業和消費者最終會是受害者。披索大跌，歐洲日本車企股價下挫（安倍有何感想？），美股也四腳朝天；或許是川普在中美談判得不到甜頭，轉而欺壓較小的盟友，務求盡快實現一些政績吧！中國的不可靠實體清單制度（見點 2），看來也把中美間的分歧再推向另一高點。

總統先生最新的動作，是週五發另一行政命令，終止給予印度發展中國家普惠制待遇，並於 6 月 5 日起生效。（3 月時他已預告此，下一個國家將會是土耳其）另外，中方在昨天早上發佈了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，以強硬措詞批評美國挑起貿易磨擦，直指美方三次出爾反爾，以霸凌主義和極限施壓手段、堅持不合理的高要價，並重申中方不會在原則問題上讓步；但另有報導指，和美方的談判大門仍是開着的。

個人覺得中方的底線清