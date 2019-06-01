組合拳？陸明早公布白皮書表明貿易談判立場

今 (1 日) 中國新華社報導指出，中國國務院將於明日早上發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，並舉行新聞發布會。在昨日中國商務部拋出「不可靠實體清單」震撼彈後，中國政府再出招，是否希望藉此拿回談判主導權，逼美國接受以中國想要的貿易方式，重新回到談判桌上，全球正密切關注。

近期美國不斷攻擊華為等中國高科技企業，直到昨日前，中國只多在言語上回擊。即使有消息傳出中國將利用稀土進行反制，或是「封鎖蘋果」，但中國官方在這段期間並未推出實質性政策方面的宣告。

直到昨日中國商務部突然宣布在近期內公布「不可靠實體清單」，市場認為就是針對美國而來。而美中關係緊張局勢升溫，也引發全球金融市場動盪。

中國商務部表示，是否列入「不可靠實體清單」，會綜合考量四個層面：

該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為

該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神

該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害

該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

目前市場猜測會被納入清單的企業有 Google、微軟、ARM、Intel、高通、博通、軟銀、東芝、松下等等近期宣布中斷與中國企業合作的公司。