〈台股風向球〉貿易戰火越燒越大 換「六絕」行情登場？

走完股匯雙殺的五窮行情之後，6 月的行情會是「六絕」嗎？中國國務院最新發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書對美國說重話，而美國總統川普則是又陸續發動對墨西哥和印度貿易的限制，全球金融市場不確定性相當高，台股交易員認為，不能樂觀期待台股的報復性行情，僅低位階個股，相對有零星表現機會。

台股 5 月重挫 469 點，不過，上周加權指數反彈 170 點，終結周線連 3 黑，台股交易員指出，過去一周見到大戶和主力逢低進場意願明顯轉強，使資產股、營建股甚至是紡織股輪番上陣維繫人氣，甚至大型電子股也開始有逢低買盤進場，外資停止賣超，人氣逐漸回籠。

然而，中國國務院甫發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，內容稱美國在貿易談判過程中出爾反爾、不講誠信，「責任完全在美國政府」，並宣布建立「不可靠實體清單」制度來反擊美國，未來被中國點名的美企，以及其相關的台廠供應鏈，恐怕將有一波賣壓，也要警戒此舉恐使貿易戰繼續延燒，甚至會迫使川普又有新的表態。

美國在與中國的貿易戰打的沸沸揚揚之際，甚至又對其他國家開槍，除宣布從 6 月 10 日開始，對所有墨西哥輸入美國的商品加徵 5% 關稅，又宣布於 6 月 5 日起，結束對印度的優惠貿易待遇，接下來美股、陸股的震盪壓力還是重，在國際市場烏雲籠罩下，即便台股反彈，力道又能有多大？

籌碼面上，觀察八大行庫 5 月共投入多達 123 億元的銀彈護盤，全力抵擋外資的瘋狂賣超，所幸，外資終於終結連 17 賣，在上周五轉為單日買超 19.4 億元。

外資過去一周買超前 10 大清單中，罕見一檔電子股都沒有，而是買超富邦 VIX 最多達 12.8 萬張，避險情緒濃厚，其次分別為如興 2.4 萬張、永豐金、中信中國債 7-10 和中信中國美元 IG 債均有 2 萬張之上，新光金、裕隆、亞泥、第一金均超過 1.5 萬張，中工也逼近 1.5 萬張的水準。

而外資續賣鴻海和台積電，分別為 5.7 萬張、4.3 萬張，仍是外資提款的兩大災區。

從技術面來看，加權指數本周先面臨月線蓋頭反壓 10526 點，不排除隨時都有回馬槍，多頭信心匯集有賴先站穩月線。

整體而言，美中之間的科技戰恐越演越烈，且美國發動的貿易戰恐持續蔓延至其他國家，中國又暗示打稀土戰、提「華版黑名單」，不僅如此，歐洲地區政經局勢也不平靜，恐怕，本周多頭積極進場的意願還是不會高，僅個股陸續出現低接買盤。