【馮冠華專欄】留意中國5月份官方PMI數據

5 月 31 日推介 - 李寧（2331）

1）上日港股市況總結：恆指週四反覆偏弱。雖然美股週三走低，恆指卻已全日高位高開逾 80 點；但市況迅速轉弱，指數更一度倒跌近 215 點，低見 27020 點。及後在內銀內險上升與及上證回穩下，跌幅有所收窄。最終報收 27114 點，下跌 121 點。因 MSCI 的調整，全日成交金額只有 764 億。港股通南下總成交額 67 億，流向仍是淨流入，金額約 11 億。滬深股通北上仍是淨流出，金額約人民幣 8 億。藍籌 15 升 34 跌 1 持平。



板塊方面，內銀、內險、內地電力及風能和石油相關股表現較好。做空方面，佔大市成交創多月的新高 18.0%。牛熊證街貨最新比例為 53:47，現價上下各 1000 點區間的牛熊平例則是 59:41。重貨區方面，熊證在 27650-27699，牛證在 26800-26849。恆指期貨夜市收報 27016 點，上升 89 點，低水 99 點。港股 ADR 上升 52 點，相等於恆指 27167 點。

簡評：相對美股週三的弱勢，中港股市在昨天的期指結算天，表現已不算太差，人民日報的「勿謂言之不預」也沒有帶來市場的恐慌（暫時？），但由於週三的夜期和 ADR 表現尚可，所以昨天的走勢也不算特別意外。港股方面，主要是受到權重的騰訊（700）、內銀、內險及油企造好而不至多失，但整體市況依舊疲弱不堪，單看再攀高的做空比率已不言而喻。



成交繼續低迷，南北水流向沒有太大啟示，貿易 / 科技戰也沒有突破，今天市場的焦點，應該落在早上九時公佈的中國 5 月份官方 PMI 數據。溫馨提示，最新的市場估計是從 4 月的 50.1，下降至 49.9。

繼 GMT Research 去年狙撃內地體育用品公司後，昨天以美國德州為基地的沽空機構殺人鯨資本也狙擊安踏（2020），股價曾大跌 13%，最終收跌 5.5%。有趣的是南下資金昨天淨流進安踏，總數約 1.7 億港元（約 18% 全日成交，做空則佔全日成交約 43%），是否繼美女主播的舌劍唇槍後，另一場中美大戰？南下資金是否由民族情緒牽動？先別論指控是否正確，由於做空涉及不少成本，時間也是敵人，從昨天的走勢判斷，殺人鯨資本或遇到對手了。另外，其餘的體育用品公司如李寧（2331）及特步（1368）昨天也被拖累，不排除也有短多機會。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週四回穩，當中道指上升 43 點或 0.17%，標指和納指則分別上升 0.21% 及 0.27%。十年期債息最新報 2.217%，美滙指數最新報 98.17，紐約期油最新報 56.50 美元。

3）個股訊息：沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）創辦人 Soren Aandahl，於昨天的 Sohn 投資論壇上，建議沽空安踏（2020），認為公司誇大 Fila 中國的零售銷售收入，估計安踏股價會有 34% 跌幅。安踏在去年也被 GMT Research 狙擊。（信報）

瑞聲科技（2018）披露，在昨天回購 100 萬股，佔已發行股 0.0825%，以今日收市價 $41.65 計算，價值約 4165 萬元。公司在 5 月 23 日至 5 月 30 日共回購 400 萬股。（蘋果日報）

聯交所披露權益顯示，長和（001）執董兼聯席董事總經理霍建寧在本月 27、28 及 29 日連續三日入市增持長和，每股平均買入價分別為 74.0585、74.409 及 74.184 元，合共買入 35 萬股，涉資 2596.18 萬元計。增持完成後，霍建寧持有約 546.14 萬股長和。以昨天收市價 73 元計，市值近 4 億元。（蘋果日報）

新濠國際（200）旗下的新濠博亞宣佈，將購入澳洲博彩公司皇冠集團 (Crown Resorts) 近兩成股權。今次交易每股作價 13 澳元，涉及約 1.35 億股，佔已發行股本 19.99%，交易金額為 17.6 億澳元（約 95.68 億港元）。今次作價較皇冠集團在周四的收市價 12.92 澳元溢價 0.6%。交易會分兩次完成，完成的最後限期分別是今年 6 月 6 日及 9 月 30 日或之前。（蘋果日報）

外電引述消息人士透露，滙豐控股（5）正考慮裁減數以百計的投資銀行職位，據了解，滙豐將至少裁減全球銀行和市場業務的 500 個職位，但正式的裁員人數尚未傳達。（信報）

港鐵（66）公布，由於英國 South Western Railway（SWR）自 2017 年接管以來表現欠佳，會將 4300 萬英鎊（約 4.3 億港元）的撥備列入損益表，相當於在專營權協議下應佔最高潛在損失約 3 成。（經濟日報）

4）新股訊息：中國糧食及木片進口港日照港裕廊（6117）宣布上市計劃，今天起至下周三（6 月 5 日）招股，每股招股價介乎 1.37 元至 1.51 元，計劃於 6 月 19 日正式掛牌。

內地製藥公司翰森製藥（3692）以每股 13.06 元至 14.26 元招股，一手 2000 股，入場費 28807.4 萬元，成為有紀錄以來最貴入場費新股。 該公司引入 9 名基石投資者，包括新加坡政府投資公司（GIC）、博裕資本；滙橋資本（Ally Bridge）、奧博資本（OrbiMed）、Prime Capital、高瓴（Hillhouse）、Cormorant AM、Vivo Funds 及上海醫藥投資各。股份預期 6 月 14 日上市。（信報）

太興（6811）昨天首日招股，孖展情況未見踴躍，綜合 6 家券商的數據，該股錄得近 3400 萬元孖展，佔公開集資 9500 萬元 36%，首日認購未見足額。另外兩隻同期招股的東方教育（667）及嘉濤（2189）的認購反應同樣未見熱烈，前者錄得約 134 萬元，後者孖展約 400 萬元，皆遠未足額。（蘋果日報）

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